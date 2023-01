Németh Lajos elárulta, meddig tart ki a tavaszias tél

Rendkívüli melegrekorddal robbant be az újév, volt olyan hely Magyarországon, ahol a hőmérő higanyszála a 18 Celsius fokot is elérte. Az előzetes várakozásoknak megfelelően, megdőlt az országos melegrekord, köszönhetően annak a szubtrópusi eredetű légtömegnek, ami délnyugat felől érte el az országot. A szokatlan meleg miatt Sellyén 18,9 fokot mértek, ami 1,4 fokkal több, mint az ezen a napon tavaly Főnyeden mért 17,5 fokos napi csúcs.

A szokatlan meleg ugyanakkor nem mindenhol éreztette hatását, Ferihegyen csak 13,7 fokot mértek ami 0,7 fokkal elmarad a tavalyi lágymányosi értéktől. A régi maximumhoz képest vasárnap nagyjából 15 mérőállomáson mértek magasabb hőmérsékletet. A ferihegyi mérőhöz képest nagyjából 8 kilométerrel délebbre, Gyálon ugyanakkor 16,2 fokot regisztráltak. Jó hír, hogy a következő napokban is kitarthat a változékony idő, mivel keddtől hideg- és melegfrontok fogják meghatározni hazánk időjárását.

A szokatlan időjárás miatt Németh Lajos lapunknak azt mondta, hogy lassan hozzászokhatunk ahhoz, hogy melegrekorddal kezdjük az évet. A meteorológus szerint azonban azt se feledjük, hogy az ország északkeleti pontjain mindössze 4-5 fok volt.

Összességében tehát kettészakadt az ország, és 14-15 fokos különbség alakult ki az ország déli, és az északkeleti régiói között. Nemcsak évet váltottunk, hanem évszakot is

- húzta alá.

A szakember szerint az ilyen és ehhez hasonló meleg március végén április elején szokott lenni csak Magyarországon.

Európa legnagyobb részén a januárnál szokásoshoz képest jóval enyhébb az időjárás, a klasszikus értelemben vett igazi tél jelenleg csak a skandináv térségben, és Oroszország európai területein van.

- emelte ki.

Végleg búcsút inthetünk a hónak? Fotó: Komka Péter / MTI

Az időjós szerint a következő napokban is a nyugati délnyugati áramlások maradnak az uralkodók, ezért ez folyamatosan Magyarország területére fogja pumpálni az enyhe légtömegeket.

Nagy a valószínűsége annak, hogy a mostani enyhe időjárás január közepéig ki fog tartani. Arra a kérdésre, hogy a mostani helyzet mennyire tudható be a klímaváltozásnak a szakember azt mondta, hogy az elmúlt évszázadokban is voltak rendkívüli telek, de nem ilyen gyakorisággal, ez pedig egyértelműen az éghajlatváltozásnak tudható be.

Lassan hozzá kell szoknunk, hogy hóval csak az 1500 méter feletti tájakon találkozhatunk majd. A négy évszakos időjárást lassan felválthatja a két évszakos időjárás, az enyhe borongós tél, és a forró aszályos nyár

- zárta a szakember.