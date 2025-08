10 percet töltött a Pennyben a magyar nő – 10 évet fog kapni érte

A milánói Penny egyik üzletébe tért be néhány napja egy 53 éves, éhes, magyar nő. Szombat este volt, 20.40 körül járt az idő, azaz már zárásra készültek a szupermarket dolgozói. A magyar nő a biztonsági őrök figyelmével nem törődve a hosszú élelmiszerpulthoz lépett és amit csak ért, egy táskába gyömöszölte.

Ebbe a milánói Pennybe tért be a magyar tolvajnő Fotó: Google Maps

A lopás alapos megtervezésével még véletlenül sem vádolható nő ezután egy hosszú sprintet vágott le, elfutott az önkiszolgáló kasszák között és már úgy tűnt, hogy nyomtalanul eltűnik az esti, utcai forgatagban. Pechére azonban a biztonsági őrök már érkezése után felfigyeltek különös vásárlási szokásaira, pontosabban arra, hogy minden terméket egy nagy hátizsákba rejt a kosár helyett. Így amíg a tolvaj magyar minden mozdulatát rögzítették a kamerák, az őrök értesítették a rendőrséget. A nő pont a kiérkező járőrökkel találta szemben magát az ajtóban, miközben futva akart átgázolni rajtuk. A carabinierik először szép szóval akarták meggyőzni arról, hogy lebukott és értelmetlen a további szaladgálás.

Bilincsben vitték el a magyar tolvajt/ Fotó: rawpixel.com

A nő azonban ezen a ponton taktikát váltott - már, ha esetében egyáltalán beszélhetünk bármilyen fondorlatosan kitervelt módszerről –, és nekirontott az egyik csendőrnek. Ütötte-vágta, karmolta, harapta, majd a pisztolytáskából megpróbálta kilopni a fegyverét. Ezen a ponton avatkozott be a járőr társa, aki egyetlen, viszont jól átgondolt és valóban előre eltervezett ütéssel ártalmatlanná tette. A nő sorsáról hamarosan dönt a milánói bíróság, addig egyelőre házi őrizetbe helyezték. Ha nincs priusza és a bíróság is kegyes lesz hozzá, a lopást és a hivatalos személy elleni erőszakot néhány évvel megúszhatja. Ha visszaeső bűnözőről van szó, akár tíz évet is kaphat tettéért, ami mindössze tíz perc alatt játszódott le az Antonio Carnevali utcában található boltban. A kulcskérdés az lesz az ügyében, hogy miként ítéli meg a bíró azt a körülményt, hogy a nő erőszakkal akarta megszerezni a rendőr fegyverét.