Démonokat látott a rendőrgyilkos, ez vezérelte tettét - Videó!

Erősen zavart volt, a Ripost információi szerint skizofréniában szenvedhetett a XI. kerületi rendőrgyilkos. Szilárd csütörtökön őrjöngve járta végig a Lecke utca 1. szám alatti társasházat, és mindenkihez bezörgetett azzal, hogy démonok vannak köztük. Az egyik lakóra az ajtót is rátörte, ekkor hívták ki a hatóságokat.

Fotó: Markovics Gábor

Amikor az egyenruhások a helyszínre értek, a férfi először együttműködőnek tűnt. A nála levő, 45 centiméteres kést át is adta a rendőröknek, akik megpróbálták megbilincselni. Ám amikor lekapcsolt a lépcsőház világítása, a vágóeszközt kirántotta az intézkedő rendőr zsebéből, és szíven szúrta őt. Baumann Péter életét a gyors orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni.

A Ripost értesülése szerint a lakótársak jó ideje sejtették, hogy Szilárd elméjében valami nincs rendben. Az egyik szemtanú azt is elmesélte, hogy a férfival legutóbb a házuk előtt beszélt, és akkor is furcsán viselkedett.

Már akkor megmutatkozott agresszív természete, ugyanis kinyilvánította, hogy ő nem hajlandó figyelembe venni a parkolás fizetőssé válását hirdető táblákat, ezért azokat le fogja szakítani.

Többen is féltek tőle, akárcsak az a 80 év felett járó asszony, akihez utoljára próbált bejutni. Marika néni helyzetét nehezítette, hogy súlyos betegsége miatt mindkét lábát amputálták, így már az is komoly gondot jelent neki, hogy a lakásán belül az ajtajáig eljusson. Ezúttal viszont ez lehetett a szerencséje, emiatt nem jutott be hozzá a támadó.