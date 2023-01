Lefejezéssel fenyegette a rendőröket, de ő húzta a rövidebbet

Egy évvel ezelőtt amiatt kérte egy berekböszörményi nő a rendőrök segítségét, hogy totál részeg férje az ital hatására bedurvult. A kiérkező egyenruhásokat viszont azzal fenyegette, hogy megöli és lefejezi őket, ha belépnek a házába.

Fotó: Pixabay

Mivel a járőrök tudták, hogy a férfi korábban egy karddal már súlyosan megsebesített egy embert, ezért fokozott óvatossággal jártak el. Egy órán át folyamatos párbeszéddel próbálták megtörni az ellenállását, végül testi kényszert alkalmazva vették őrizetbe.

A debreceni járásbíróság hivatalos személy elleni erőszak miatt a vádlottat két év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte, amit most a helyi törvényszék is helyben hagyott. Egyidejűleg a korábbi bűncselekménye miatt kiszabott kétéves börtönbüntetés utólagos végrehajtását is elrendelték, mivel a férfi legutóbbi tettét felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el.