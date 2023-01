Ketyegő bomba volt a budapesti rendőrgyilkos, itt vannak a friss részletek

A Retró Rádió hétfő reggeli műsorában Bochkor Gábor a Bors szerkesztőjével, Molnár Gittával beszélt a csütörtökön történt rendőrgyilkosság kapcsán. A beszámolóból újabb, exkluzív részletek derültek ki.

Fotó: Bors

– A szomszédok beszámolója szerint egy idős hölgy ajtaját rongálta meg, de nem ez az idős hölgy volt az első, akihez az elkövető erőszakosan bekopogtatott, hanem több szomszédhoz is. hogy a 112-t melyik szomszéd hívta, azt nem tudjuk pontosan.

Annyit tudunk, hogy a férfi zavart viselkedése már ezt megelőzően elkezdődött.

– Ezután öt rendőr vonult a helyszínre, feltételezhetően ketten biztosították a helyszínt, hárman mentek, hogy intézkedjenek a férfi ellen.

Kezdetben együttműködő lehetett

Bochkor Gábor kérdésére kollégák elmondta: az intézkedés elkezdődött a férfival szemben, le is fegyverezték, ezután a 17 centiméteres pengéjű kés az elhunyt körzeti megbízott zsebébe került, majd ezt követően a lépcsőház automata világítása lekapcsolódott

akkor valami történt a férfival, mert feltételezhetően előtte együttműködő volt.

– A sötétben mégis ekkor megszerezte a kést és azonnal szúrt – mondta Gitta.

Sz. Szilárd, az elkövető

Helyesen jártak el a rendőrök

– Ebben a szituációban a rendőrök nem használhatják úgy a lőfegyvereiket hogy azzal esetlegesen ártatlanok életét is veszélyeztetik. Tehát azt is mérlegelniük kell a rendőröknek ha esetleg a szomszédok kirohantak a sötét lépcsőházba, nem lövöldözhetnek. Az utcán – ez látható a videófelvételeken – járókelők vannak a környéken, illetve ott megy egy villamos közvetlenül a férfi mögött utasokkal – mondta Gitta azzal kapcsolatban, hogy vajon jól tették-e a rendőrök, hogy nem lőttek azonnal.

A rendőrnek ilyenkor fel kell mérnie a szituációt, hogy ha neadjisten nem találja el pontosan, valami történik, gellert kap a golyó, satöbbi, akkor más is megsérülhet.

– A másik része pedig, hogy jelenleg a jogszabályok szerint fel kell őt szólítani. Ekkor már megtörtént az az eset, ami feljogosítja a rendőröket arra, hogy lőfegyvert használjanak, adott esetben ugye a késes támadás, de ettől függetlenül a felszólításnak eleget kell tenni.

Erről mi egy ügyvédet kérdeztünk meg, aki azt mondta, hogy a rendőrök ebben a szituációban maximálisan szabályosan jártak el

– tette hozzá.

Egy ketyegő bomba volt

– A férfit ezután azonnal kórházba szállították, mint ahogyan a sebesült rendőröket is, hiszen egy ilyen szituációban az ő életét is kötelesek megmenteni – részletezte kollégánk, hozzátéve: – Az elkövető lábából kiműtötték a golyót, ezután teljesen jól volt, és amikor kollégánk bejutott hozzá a kórterembe, mosolyogva fogadta őt.

Nagyon zavart volt már az intézkedés idején, közben ugyanis azt kiabálta, hogy hívjanak rendőrt.

– A szomszédok elmondása szerint a férfinak konfliktusa volt szinte mindenkivel, amennyire tudták, elkerülték. Volt egy hölgy, aki egyszer-kétszer összefutott vele, és habár személyes konfliktusa nem volt, de például már arra is meglepően agresszívan reagált, hogy a kerületben fizetőssé akarják tenni a parkolást.

Fotó: Markovics Gábor

Olyan egyszerű, hétköznapi dolgokra is agresszívan reagált, ami már adott okot aggodalomra.

– Az eset egyébként nyilvánvalóan mindenkit megdöbbentett, de tudták, hogy erről a férfiról van szó. Más értesülések a droghasználatot is alátámasztották, úgy tudni, a munkáját is ezért veszítette el korábban – tette hozzá Gitta, majd hangsúlyozta: – Arra, hogy tettével tisztában van-e a rendőrgyilkos, egyelőre nincs válasz, ám mint korábban megírtuk, a férfi lapunknak azt nyilatkozta, hogy általában tiszta a lelkiismerete. Azt, hogy tettével tisztában volt-e, vagy továbbra is bódult állapotban van, arra később az orvosszakértő fog tudni válaszolni.

Elmegyógyítóba zárták

A tettest a bíróság elmegyógyítóban történő kezelésre ítélte, az pedig a későbbiekben derül majd ki, hogy hogyan folytatódik az eljárás. A büntetés mindenesetre nem végleges, a végleges ítélet még várat magára, az ügyre felállított nyomozócsoport jelenleg is vizsgálódik.