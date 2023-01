Eltemették Kárpátalján a bahmuti csata magyar hősi halottját

A Munkács közelében levő halottasházak megteltek a keleti fronton elesettek holttestével. A hivatalos ukrán jelentések naponta csupán 5-6 halálesetről számolnak be, holott tudható, hogy ennél jóval többen esnek a háború áldozatául.

A háború egyre véresebb. Fotó: Jevhen Maloletka

Az ukrán álláspont szerint a háborús veszteségek államtitoknak minősülnek, így érthető, hogy miért nem szívesen reagálnak a magyar vagy a vegyes családok sem a média megkeresésére.

A Bors megtalálta a december 18-án, Bohmutnál megsérült, majd január 18-án elhunyt Fejér Iván egyik ismerősét, aki elmondta: könnyedén oda tudna vezetni bennünket a család otthonához, azonban ezzel bajba sodorná önmagát és a gyászolókat is. A hősi halottat egyébként már eltemették, természetesen katonai tiszteletadás mellett.



Annyit elmesélhetek, hogy Iván csak félig volt magyar, és mindkét nép tagjának érezte magát.

Ezért sem akart kibújni a fegyveres szolgálat alól. A családja teljesen összeroppant a gyásztól, de a katonaság képviselői megmondták nekik, hogy egy szót sem szólhatnak nyilvánosan a veszteségüket illetően – mondta informátorunk. A kárpátaljai magyar férfi kérésére a nevét nem közöljük, hiszen az ukrán nemzetbiztonság a magyar sajtóban megjelenteket is figyeli, és bizony komoly szankciókra számíthat, ha kiderül, hogy bármilyen információt is a rendelkezésünkre bocsátott.

A hiteles információk szerint a háború kezdete óta az orosz és az ukrán hadsereg halottainak száma is meghaladja a százezret.