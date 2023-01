Igencsak drámai körülmények között jutott le a Magas-Tátráról két magyar turista pénteken. Ahogyan a Bumm megírta, a hegyimentőket azért értesítették aznap kora este, mert a két magyar a hó és a rossz idő miatt nem tudott önállóan tovább haladni, majd visszatérni Tarajkára.

A magyar turisták nem jutottak le a brutális hóviharban - Fotó: Hegyi Mentőszolgálat (HZS)

A magyarok után csehek is eltűntek

A Nagy-Tarpataki völgyben ragadt emberekhez így azonnal elindult a helyi Hegyi Mentőszolgálat, akik a brutális havazás ellenére szerencsére időben és a helyzethez képest gyorsan megtalálták a bajba jutottakat, akiknek azonnal meleg italt adtak és gyorsan stabilizálták a testhőjüket is.

Ezután a segítségükkel leereszkedtek a hószánokhoz, amelyekkel végül szerencsésen Ótátrafüredre szállították őket.

Nem lehet azt mondani, hogy a mentőszolgálat napjai arra felé eseménytelenül telnének, ugyanis szombaton újra akcióba kellett lendülniük: akkor éppen négy cseh turistának veszett nyoma a Kis-Fátrában. A kirándulók szintén az iszonyatos hóvihar miatt tévedtek el, azonban a mentőszolgálat ismét sikerrel zárta az életveszélyes kalandot: azonnal a keresésükre indultak, nemsokára pedig meg is találták őket. A kaland ez esetben is szerencsés véget ért: a bajba jutottakat most is ellátták, majd a szállásukra kísérték.

Tragédiával is végződött kirándulás

Nem volt azonban ilyen szerencsés az a két magyar nő, akik az spanyolországi Sierra Nevadában találtak meg holtan. Az 55 és 57 éves nők vélhetően kirándulni mentek a közeli sípálya közelébe, amikor eltévedhettek a különösen durva hóviharban, és nem találtak vissza a szálláshelyükre. Nem sokkal később kiderült, hogy a szerencsétlen sorsú magyaroknak már nem is kellett volna sokat sétálniuk, ugyanis már nem messze jártak a kiépített útvonaltól és a lakóhelyektől.