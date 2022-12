Tragédia történt a Pest megyei hotelben: 8 éves kislány halálát rögzítette a kamera

A Pest megyei Bagon található egyik hotel vízzel teli ciszternájába esett egy a gyerek – tudta meg a Blikk. A kislány a szüleivel az Ukrajnában kitört háború elől menekült Magyarországra.

– Jaj, borzalmas volt, ne is kérdezzen róla. Azóta is erről beszélünk, nem tudjuk egy perce sem elfelejteni. A kislány szülei már nincsenek itt, elvitték őket egy másik szállásra. Belegondolni is borzalmas, milyen lehetett nekik végignézni, amikor a kicsit felhozták a vízaknából. Mi sem tudjuk elfelejteni valószínűleg sohasem. Rettentően sajnáljuk őket, a szívünk szakad meg a gyerekért és értük is. Imádták a kislányukat, lesték minden gondolatát. Ez egy borzalmas baleset volt, senki nem tehet semmiről. Többet nem merünk és nem is akarunk mondani, kérdezze a hotel bérlőjét vagy tulajdonosát! – mondta a lapnak egy asszony.

Információik szerint a kislány bújócskázott a többi elszállásolt gyerekkel. Először a hegy felé indult, de meggondolta magát, és az udvar közepén található ciszternát választotta. Leemelte a műanyag tetejét, de azt nem sejthette, hogy vízzel van tele. Amikor a szülők észrevették, hogy a lány eltűnt, keresni kezdték. Órákkal később a rendőrök találták meg a holttestét az aknában. A lap úgy tudja, a tragédiát kamera rögzítette.

„A gyermek eltűnéséről 2022. október 9-én kora este érkezett bejelentés a rendőrségre. Kollégáim nem sokkal később megtalálták a 8 éves kislány holttestét egy gödöllői csárda udvarán lévő, vízzel telített ciszternában. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a Gödöllői Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja a történteket" – válaszolta megkeresésükre a rendőrség.