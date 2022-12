Megszakad a szív: meg akarta kérni szerelme Kinga kezét, a szörnyű tragédia miatt ezt már sosem teheti meg

Januárban jegyezték volna el azt a fiatal nőt, aki néhány napja halt meg egy autóbalesetben Ebesnél. Erről a nővére beszélt sírva a Tényeknek.

A 24 éves NB I-es röplabdázó tanítani ment, sietett, lesodródott az útról és fának csapódott. A család még nem tért magához a tragédia után, barátja egy egzotikus nyaraláson akarta megkérni a kezét.

Nővére azt is mondta, borzasztó elveszíteni a testvérét, akiről azt hitte, mindig mellette lesz.

„Sosem gondoltam, hogy ilyen valaha is meg fog történni. Azt, hogy a húgodat veszíted el, vagy a testvéredet, akiről azt gondolod, hogy mikor már a szüleitek nem lesznek ott, ő akkor is ott lesz, ott lesztek egymásnak. Ez…” – nyilatkozta sírva Kinga testvére, a Money or Love-ból is ismert Tóth Szandi.

A fiatal sportoló nemrég költözött össze a párjával, az ő autójával indult el órát tartani. Szerelme is nagyon összetört. Úgy döntöttek, hogy a januári nyaralásra elutazik a család, Kinga élettársa pedig elhatározta, hogy az eljegyzési gyűrűt bedobja az óceánba.