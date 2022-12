Zokogva nyilatkozott a TV2 gyászoló sztárja: "A húgom nagyon jó ember volt"

A police.hu szerda délelőtt közölte, Ebes és Hajdúszovát között közúti baleset történt a 4805-ös számú út 10. kilométerszelvényében 2022. december 7-én 10 óra körül. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott, melynek következtében a gépkocsit vezető nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az elhunyt nő a TV2 egyik társkereső reality műsor, a Money or Love című műsor szereplőjének, Tóth Szandinak testvére. A 24 esztendős Tóth Kingának valóban a mindene volt a sport: a debreceni Eötvös DSE NB I-es csapatában játszott, strandröplabdában is sikereket ért el, egyesülete utánpótlásában edzősködött is.

Tele volt tervekkel a sporton kívül is, nyáron tanári diplomát szerzett. Szerda délelőtt aztán a sors egyik pillanatról a másikra elragadta őt szeretteitől, barátaitól, társaitól, tanítványaitól...

– A legszörnyűbb, hogy hivatalosan még nem kaptunk értesítést arról, mi történt pontosan, a hírekből, a sajtóból értesültünk csak a részletekről – kezdte a testvérét gyászoló nővér. – A húgom nagyon jó ember volt, alázatos, imádta a családját és azt, amit csinált. Az élete volt a röplabda, mindent feláldozott érte. Nekem azért is fáj rettenetesen az elvesztése, mert mindig úgy gondoltam, kettőnk közül ő megy majd előbb férjhez és lesz családja, azt hittem, hogy ott állhatok mellette az esküvőjén mint büszke nővér... Most meg nemhogy ez nem valósulhat meg, de ő sem lesz ott mellettem, ha velem történik ez meg.

Nagyon közel álltak egymáshoz, még akkor is, ha a nővérek a távolság miatt nem tudtak olyan sűrűn találkozni, mint szerették volna. Két hét múlva azonban éppen Kinga 25. születésnapját ünnepelték volna együtt odahaza, Nyíregyházán.

– Legutóbb akkor találkoztunk, miután november 17-én hazatértem a műsorból, másnap együtt töltöttünk egy napot Kingával és a párjával. Sajnos nem olyan sűrűn láthattuk egymást, mivel volt közöttünk 250 kilométer. Az ünnepekre viszont mindig hazamegyek anyáékhoz Nyíregyházára, a születésnapján, 22-én is már együtt szoktunk lenni egészen szilveszterig – mesélte könnyeivel küszködve Szandi a Blikknek.