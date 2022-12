Tombol az influenza: Ekkor kezdje el szedni a gyógyszert

Sok a köhögős, náthás ember az utcán, a tömegközlekedésben. Az orvos óvatosságot, megelőző oltást és maszkviselést javasol.

Bense Tamás szerint ajánlott visszatérni a maszk viseléséhez. Fotó: drbense.hu

Influeza még gyakorlatilag nincs, de rövidesen be fog indulni. Ennek az ideje általában december végére január elejére tehető

– mondta a Borsnak Dr. Bense Tamás háziorvos

Ez nem csak az időjárás, de a vírus viselkedésének is a függvénye. Nyirkos, hűvös időben, amikor nincsenek nagy mínuszok, a vírusok sokkal jobban terjednek.

– Covid viszont egyértelműen van. Kis tünetekkel is képes terjedni. Egy kis hurutos tünet, fejfájás, laza széklet, és egy kis hőemelkedés is előfordulhat. Lehet még végtagfájdalom, izomfájdalom, fáradékonyság, és esetleg az ízérzés kiesése – figyelmeztet az orvos, aki szerint gyerekeknél előfordul, hogy ha azoknál a testvérnél is csinálnak Covid tesztet, akinek szinte nincsenek is tünetei, legfeljebb egy kicsit náthás, mégis kiderülhet, hogy fertőzött.

Szerencse, hogy a lakosság jelentős része be van oltva. Három oltás után számíthatunk arra, hogy szövődmény mentesen pár napon belül meggyógyul.

– Gyerekeknél is van már oltás, és őket is érdemes oltatni, mert iskolában, óvodában észrevétlenül összeszedik és elég egy puszi a dédmamának, nagyszülőnek, és ha nincs oltva, tragédia lehet belőle. Közösségbe járó gyerekek, felnőttek vegyék elő a maszkot. Ha tüneteink vannak, csináljanak tesztet. Beszéljünk orvossal, aki a tünetek alapján elmondja a teendőket – javasolja Bense Tamás.

Komolyabb szövődmények túlnyomó részt az oltatlanok közül kerülnek ki.

Nagyon gyakori mostanában a megfázás. Nátha, száraz köhögés, nyelési nehézség gyötri az embereket, és előfordulhat

hőemelkedés, láz is, de közel sem kerülnek olyan elesett állapotba, mint az előbbi két betegségnél.

– Senki ne kezdjen az előző betegségből megmaradt antibiotikumokat szedni. Ha három napon túl nincs valaki látványosan jobban úgy, hogy szed hurut oldót, fájdalom és láz csillapítót, használ orrcseppet, akkor vegye fel a kapcsolatot az orvosával, aki elmondja a teendőket. Ha tartósan magas a láz, akkor már szóba jöhet a szövődmény is. Kezdődő tüneteknél is kereshetünk az orvost, aki tanácsot ad, hogy mi szedjünk – mondta Bense Tamás.

Hu-Zo