Elindult a kommentcunami, intim fotót posztolt Horváth Éva

Imádják a kommentelők Horváth Éva legfrissebb képét, amin a tengerparton szoptatja lassan másfél éves kisfiát, Alexet. A modell valószínűleg csak egy fekve pózoló képet szeretett volna a festői környezetben, ám a szemfüles kisfiú betotyogott a képre, hogy „kiszolgálja magát”.

„Ha már így lefeküdtél, egy gyors cicikére odaugrok. #Alex #ezekafiuk #nagycicisták”, írta a Maldív-szigeteken készült fotóhoz, amit a rajongók elárasztottak pozitív kommentekkel:

„Ez milyen élethű bejegyzés! Semmi álság, semmi perfekcionizmus. A természetes és az egészséges a szép! Itt a legjobb példa rá!”, írta egyikük.

„Nálunk ugyanígy”, replikázott egy másikuk, míg sokan csak odaillesztett szívecskékkel fejezték ki tetszésüket.

Nem meglepő, hogy Éva még szoptatja a közel másfél éves kisfiút. Korábban arról számolt be, hogy van teje dögivel, ráadásul nagyobbik gyermekét, Kristófot is sokáig táplálta anyatejjel. Sőt, még ékszerként is viseli magán az anyatejéből készült kollekciót.