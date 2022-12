Szívmelengető jótékonyság! Karácsonyra új frizurával lepett meg árva gyerekeket Dóri és Maja

Fodrász angyaloknak hívják maguk között az árva gyerekek Czigány Dórát és Borsi Maját, akik már négy éve járnak több otthonba is hajat vágni. Így volt ez karácsony előtt is és persze nem csak ollójukkal, de apró ajándékokkal érkeztek most is, hogy mosolyt csaljanak a gyerkőcök arcára. Arra nem számítottak, hogy a kedves program végén ők érzik majd azt, hogy ajándékot kapnak.