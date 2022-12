Szijjártó Péter: Szükség van a magyarok hangjára!

Szijjártó Péter Brüsszelből jelentkezett be Facebook-videójában. Elmondta, jelenleg is különböző tanácsülések zajlanak, melyek többségén a szankciók kérdése is felmerül.

– Sajnos annak ellenére, hogy bebizonyosodott, hogy a szankciók zsákutcát jelentenek, és súlyos károkat okoznak Európának, benne természetesen Magyarországnak, Brüsszel még mindig nem adta fel ennek a politikának a folytatását – magyarázta a politikus, hozzátéve: jelenleg a kilencedik szankciós csomagról zajlanak a viták. Kiemelte: a magyar embereknek hallatniuk kell a hangjukat, el kell mondaniuk a véleményüket, mert egy egyértelmű társadalmi támogatásnál nincs nagyobb érv Brüsszelben. Épp ezért fontos, hogy mindenki kitöltse a nemzeti konzultációt – melyet ide kattintva lehet elérni.