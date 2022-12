TikTok-sztár lett a fiatal lány, aki négyszer győzte le a rákot

Shell Rowe az első lesújtó rákdiagnózist mindössze 21 évesen kapta. Mondhatjuk, hogy a lány egy életre elegendő balszerencsével nézett szembe az elmúlt két évben. Az Essex-i Billericay-ből származó Shell, aki rendezőnek készül, éppen akkor kapta a szörnyű hírt, amikor felvették egy kaliforniai filmrendezői tanfolyamra, és arra készült, hogy életének egy izgalmas, új fejezetébe vágjon bele. Egy héttel az indulás előtt egy csomót vett észre a torkában – amiről eredetileg azt hitte, hogy pajzsmirigyprobléma lehet. További vizsgálatok után azonban négyes stádiumú Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála. Az amerikai álomnak várnia kellett.

Shell gyötrelmes és intenzív kezelésbe kezdett, amit sikeresen befogadott a szervezete, és meggyógyult. Amikor azonban elkezdte tervezgetni, hogy miként hozhatná vissza az életét a rendes kerékvágásba, alig néhány hónappal később közölték vele, hogy a rák visszatért. Ez a ciklus még kétszer megismétlődött, mígnem Shell két év alatt négy különböző rákdiagnózist kapott.

A Mirrornak nyilatkozva emlékezett vissza a traumatikus időszakra:

– A szokásos kemoterápiától kezdve a CAR T-sejtes terápián át az őssejt-transzplantációig és a klinikai kísérletekig mindenféle kezelésben részesültem. A legutóbbi egy őssejt-transzplantáció volt.

Csodával határos módon, rengeteg elszántsággal és küzdelemmel Shellt immár negyedszerre is gyógyultnak nyilvánították.

Talán 10 hónapja vagyok gyógyult. Ez számomra mindenképpen rekord, ami nagyszerű

– teszi hozzá.

A lány megpróbáltatásai elején kezdett TikTok-videókat gyártani, amik akkor lettek sikeresek, amikor egyszer egy az egyik kezelése közben egy nő durván bánt vele.

Ez akkoriban őrültségnek tűnt számomra. Azt hiszem, azután lett meg az első 1000 követőm, hogy eltöltöttem azt a videót. Szóval azóta csak folytattam a tartalomkészítést.

Shell folytatta a naprakész posztolásokat és történeteket, és a tartalma attól kezdve felkapott lett.

– Mindig is szerettem vicces videókat készíteni, és már iskolás koromban is csináltam a barátaimmal, de soha nem osztottam meg őket. Aggódtam, hogy mit gondolnak majd rólam az emberek, aztán amikor megkaptam a diagnózist, azt gondoltam, hogy már nem igazán számít, mit gondolnak rólam – folytatta a lány, aki azóta több száz üzenetet kapott, amiben megköszönték a pozitivitását, és azt, hogy mosolyt csal más emberek arcára.

A brit lány egyedülálló képessége, hogy életének legnehezebb pillanatain tudott nevetni, és őszintén beszélt a kimerítő kezeléséről, ami megnövelte a nézettségét, és most, két évvel később, már 700 ezren várják videóit.

Azt hiszem, bizonyos mértékig mindig is úgy álltam hozzá, hogy a negatív dolgokat valami pozitív irányba terelem. Minden egyes alkalommal, amikor rossz híreket kaptam, úgy tűnt, hogy ez még több okot ad a nevetésre, ami szörnyen hangzik, de úgy voltam, hogy "mi mást tehetnék?". Teljesen tehetetlen vagyok, ha nem nevetek rajta

– adott választ arra a kérdésre, honnan ered a pozitivitása.

Újonnan szerzett internetes hírneve és humorérzéke számos lehetőséget nyitott meg Shell számára. Egy rákellenes jótékonysági szervezettel, a Teenage Cancer Trust-tal együttműködve részt vett az "Anything But Hair" elnevezésű kampányban, amelyben "haj nélküli frizurákat" mutatott be, hogy adományokat gyűjtsön és pozitívan terjessze a hajhullás témáját.