Neked csak egy naptár, nekik az életet jelenti

Idén kiváló úszóinkkal készült el a Vigyél Haza Alapítvány 2023-es kutyás naptára, melyhez a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban is hozzájuthatsz, ha felkeresed az alapítvány standját. Szombati meglepetésként 18-20 óra között Telegdy-Kapás Bogival és Telegdi Ádámmal is találkozhatsz a helyszínen és ha veszel naptárat, nem csupán árva kutyákon segítesz, de Bogiék dedikálják is a saját példányodat.

Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

Akik önzetlenül modellt álltak az idei naptár lapjain, hogy az árva kutyák örökbeadását segítsék: Telegdy-Kapás Bogi és Telegdy Ádám, Verrasztó Evelyn, Olasz Anna, Risztov Éva, Illés Fanni, Mihályvári-Farkas Viktória, Kós Hubi, Márton Richárd, Bohus Richárd, Cseh László és Rasovkszky Kristóf. Persze nem csupán az élsportólókkal készült kutyás naptár témája izgalmas, de a fotós személye is különleges, hiszen a képeket Trokán Nóra színésznő készítette hozzáértéssel és önzetlenül.

Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

Ha a dedikálásra nem tudnál eljönni, de szívesen vennél asztali- vagy falinaptárt, vagy jobban megismernéd a Vigyél Haza Alapítvány munkáját, munkatársaikat megtalálod minden péntek délután 16 órától és szombat-vasárnapokon egész nap a játszóházban, a kisvasút mellett.

A naptárról bővebben itt is olvashatsz: https://vigyelhaza.hu/fali-es-asztali-naptar-2023/