Vigyázz, a benzin könnyen megromolhat a kocsidban!

Sajnos az igazán rossz hír, hogy a legtöbbek által használt 95-ös benzin az, ami a leggyorsabban megromolhat, ha nem használjuk az autónkat. Ennek az az oka, hogy ebben van a legtöbb etanol, míg a prémium márkákban, mint a 98-as, vagy a 100-as, kevesebb, és ettől – ahogy a szakma mondja – stabilabb a szerkezetük.

Átlagban kijelenhető, hogy maximum fél-egy évig nem romlik meg a benzin,

persze ez nagyban függ attól, hogy hol és hogyan tároljuk a járművünket, ennek ellenére a forgalmazók pusztán néhány hónapos eltarthatóságot garantálnak a legtöbb fajtára.

Vigyázat! A benzin is romlik! Nem is lassan Fotó: Shutterstock

Mi lesz az autóval, ha megromlott benne a benzin?

A legtöbbeket nyilván az foglalkoztatja, hogy tönkre teheti-e a járművét, ha az abban lévő üzemanyag tönkremegy. Több lehetőség is előfordulhat: ha szerencsések vagyunk, akkor az autó csak nehezen fog beindulni, rosszabb esetben el sem fog, mert az etanol a tankban kocsonyás állapotot vesz fel, ami a tömítéseknek nem igazán tesz jót.

Amennyiben elindul a járművünk, az első út egy kúthoz vezessen, és töltsünk rá egy jóféle 100-as benzint.

Ha mindezt el akarjuk kerülni, akkor érdemes hetente rövidebb időre a motort járatni, ami nem mellesleg az akkumulátornak is jót tesz.

Van rosszabb a benzinnél is

Sokunknak csak a benzin jár a fejében, amikor leteszi hosszabb időre az autóját, pedig nem csak a benne lévő üzemanyag képes bekrepálni. A már említett akkumulátor is lemerülhet, illetve ezen felül az abroncsaink alakja is deformálódhat, valamint a fékek is beragadhatnak. Ezek a problémák nem csak a pénztárcánkat terhelhetik meg, nem kevés bosszúságot okozva, de életveszélyes helyzet is kialakulhat. Persze minden gond elkerülhető: érdemes az autóval időről időre néhány kört megtenni, hogy elébe megyünk a gondoknak.