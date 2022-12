Kiderült, mit szól a rendőrség Zsolt világító karácsonyi autójához

Amikor a Kispest Facebook-csoportban meglátta a kiírást Csomor Zsolt, hogy nem lesz idén fényvillamos, úgy érezte, tennie kell valamit. Elővette a már tavaly is nagy sikert aratott fényfüzérét, amihez ráadásul még kapott egy újabb darabot is, és másfél óra alatt ünnepi díszbe csomagolta autóját. A gyönyörű, vidám színekben pompázó járgányával rengeteg embernek okoz örömet. A sok pozitív visszajelzés miatt még egyet gondolt, és előre kiposztolja, hol lesz látható, hogy aki szeretne, az fotózkodhasson karácsonyi kocsijával.

Mindenki a csodájára jár Zsolt karácsonyi díszbe öltöztetett autójának Fotó: Facebook

Tavaly volt egy találkozó, ahol mindenki a feldíszített autójával jelent meg, és mentünk egy nagy kört konvojban a városban, nagyon jó élmény volt

– mesélte a Borsnak Csomor Zsolt. – Már akkor is láttam, hogy aki meglátott bennünket, annak nagy mosolyt csaltunk az arcára kortól és nemtől függetlenül. Mindenki fotózkodni akart az autókkal. Így amikor megláttam a posztot, hogy idén nem lesz fényvillamos, éreztem, tennem kell valamit. A haverom, akivel tavaly csináltuk, most nem díszítette a kocsiját, az ő fényfüzérét is ide adta, így összesen 100 métert tettünk a kocsimra. Elsőre kicsit meg is ijedtem, hogy na jó, ez így már sok, giccs lesz. De nem, mindenkinek tetszik.

Zsolt amikor nem dolgozik, akkor megjelenik egy-egy időre Kispesten vagy Kőbányán, bevásárlóközpontok parkolójában, ahol bárki odamehet, csinálhat egy közös fotót a karácsonyi pompában fénylő autójával. Imádják a gyerekek, rengeteg a pozitív visszajelzés.

– Nem csak a kisebbek, a felnőttek is szívesen odaállnak egy kép erejéig – folytatta. – A rendőrségtől annyi intést kaptam, hogy közúton ne kapcsoljam fel a kivilágítást, de természetesen a parkolókban, nem közutakon teljes pompájában ég a fényvarázs. Egy kis színt szeretnék vinni a szürke hétköznapokba!