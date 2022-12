Karácsonyék szándékosan becsődöltetik Budapestet?

Karácsony Gergely nem szereti Budapestet, mint ahogy nem szerette Zuglót sem. Ezek csak olyan helyek számára, ahonnan a saját politikai karrierjét tudja előrébb lendíteni – mondta el véleményét a Metropolnak Wintermantel Zsolt. Exkluzív interjú a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetőjével a baloldali vezetésű Budapest pénzügyi helyzetéről.

A lap arra volt kíváncsi, hogy a fővárosi politikus hogyan látja a Karácsony Gergely-féle baloldali városvezetés gazdálkodását és politikáját.

Wintermantel szerint, a legfőbb baj az, hogy a baloldali városvezetést egyáltalán nem érdeklik a budapestiek – Fotó: Mirkó István / Mayar Nemzet

M.: Olyan hírek terjednek, hogy a választási kampányig becsődöltetné a baloldal vagy annak egy része a fővárost, hogy így gyakoroljon nyomást a kormányra. Mi a véleménye erről?

„Nagyon gondos, felelős tervezésű költségvetést várunk el a főpolgármester úrtól, mert a Városházán a folyosói pletykák szerint a nagy befolyással rendelkező, nagy létszámú frakció részéről létezik olyan nyomásgyakorlás a főpolgármester felé, hogy jövő szeptemberre irányított csődöt hozzanak létre. Így majd a kormányra mutogatva erre fűznék föl az önkormányzati választási kampányukat” – mondta Wintermantel Zsolt.

Karácsony Gergely és Kiss Ambrus a „legkisebb pénzért is lehajol”, közben meg megy a milliárdos pazarlás – Fotó: Soós Lajos / MTI

M.: Egyes kommentárok szerint „pazarolva spórol” a Városháza. A főpolgármesternek volt olyan kijelentése is, hogy minek megspórolni százmilliókat, hogyha százmilliárdok hiányoznak... Mit szól ehhez?

„Amikor a háború, a szankciós politika miatt nehéz helyzet van szerte Európában, akkor fontos lenne a kétpólusú beszéd mellőzése. Legutóbb például Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes nyilatkozta azt az elmaradó karácsonyi díszkivilágításról, hogy 20 millió forint nem nagy pénz (23 millió forintot spórol a főváros), de a legkisebbért is le kell hajolni. Eközben meg 100 millió forintért létesítenek Rózsakertet Budapest 150 éves évfordulós ünnepségsorozatának részeként. Na de, ha 20 millióért le kell hajolni és nehéz a helyzet, akkor nem költök el „feleslegesen”, egy biztosan gyönyörű rózsakertre, mert most nem ennek van itt az ideje” – mondta el a Metropolnak a frakcióvezető.

M.: Ön szerint hol pazarolt el komoly összegeket Budapest?

„Összességében több 10 milliárd forintnyi összegről beszélhetünk. A reklámtender miatt például most már több mint 3 milliárd forint elmaradt bevétele van a fővárosnak. Itt megtiltotta a főpolgármester a BKV-nak, hogy aláírja az új reklámszerződést, és emiatt harmad annyi pénz folyik be a BKV-hoz, ahhoz képest, hogy mennyi jöhetne be, ha aláírják a Tarlós István idején lefolytatott közbeszerzést. A Lánchíd kisebb műszaki tartalommal valósul meg, de 5 milliárddal magasabb áron. A Széna térnél vagy a Blaha Lujza térnél hasonlóan kisebb műszaki tartalommal találkozhatunk és drágább megvalósításról beszélhetünk. Vagy itt vannak azok a több 100 milliós bírságok, amelyeket szabálytalan közbeszerzési eljárások miatt kellett a fővárosnak vagy a főváros cégeinek kifizetni. Rengeteg ilyen példa van, reggelig lehetne folytatni” – emlékeztetett a kormánypárti politikus.

Demszky Gábor volt SZDSZ-es főpolgármester és a baloldali többség privatizálta 25 évre a fővárosi céget – Fotó: Kovács Tamás

M.: 82 milliárd forint osztalékot talicskáztak ki a Fővárosi Csatornázási Művekből. A Demszkyék által megkötött szerződés komoly érvágást jelentett Budapestnek.

„1997-ben döntött úgy a Fővárosi Közgyűlés, hogy privatizálja a csatornázási művek 25 százalékát. Olyan szerződést kötöttek mellé, hogy a 25 százalékkal rendelkező kisebbségi tulajdonos jogosult volt az osztalék 75 százalékára, és a főváros csak akkor kapta meg a ráeső maradék 25%-ot, hogyha egyébként az eredmény vagy az eredménytartalék erre lehetőséget adott. Az akkori privatizációs szerződés azt mondta ki, hogy 25 év múlva van visszavásárlási opciója a fővárosnak, ami most következett el” – ismertette a szerződést Wintermantel.

M.: Az FCSM visszavásárlását azonban önök is megszavazták

„Azzal maximálisan egyetértettünk, hogy kerüljön vissza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába, a Fidesz-frakció akkor eleve ellenezte az egész privatizációt. Mostanra be is bizonyosodott, hogy nem lett volna szabad eladni. Mert ennyi idő elteltével ugyanott vagyunk, mint 1997-ben: semmilyen technológiai vagy tudásalapú fejlesztést nem hozott a befektető, csak pénzt vettek ki belőle” – avatott be a részletekbe.

Vállalhatatlan privatizációs szerződéssel okozott kárt Budapestnek Demszky egykori helyettese, Atkári János – Fotó: Földi Imre

M.: Mit szól ahhoz, hogy Atkári János vezényli le a cég visszavásárlását?

„Míg a privatizálás a Demszky-féle többséget terheli, az már egyértelműen Karácsony Gergely személyi felelőssége, hogy jelen pillanatban a Fővárosi Csatornázási Művek igazgatósági elnöke ugyanaz az Atkári János, aki '97-ben az eladást erőltette. Átnyomta a Fővárosi Közgyűlésen a többségükkel élve. Javasoltam személyesen a főpolgármester úrnak, hogy vonja le a személyi következtetéseket” – hangsúlyozta a fővárosi politikus.

Karácsonyt „segíti” Gyurcsány bizalmi embere, egykori rendészeti minisztere is. Draskovics Tibor számtalan megszorítást bejelentett a maga idején – Fotó: Origo

M.: Mi a véleménye a mostani városvezetés szakmai hozzáértéséről?

„A probléma az, hogy az a baloldali garnitúra került be a különböző döntési pozíciókba, akik már kormányon is megmutatták, hogy mire képesek. Atkári Jánostól kezdve Draskovics Tiboron át a különböző Gyurcsány-kormány miniszterei és államtitkárai. A személyes véleményem, hogy számukra nem a főváros fontos. Szerintem Karácsony Gergely nem szereti Budapestet, mint ahogy nem szerette Zuglót sem. Egy hely volt, ahonnan a saját politikai karrierjét tudta előrébb vinni. Semmi érdemlegeset nem csinált Zuglóban, és semmilyen érdemleges eredményt nem lehet fölmutatni a fővárossal kapcsolatban sem” – mondta el kérdésünkre a Fidesz–KDNP-frakció vezetője.





A dollárbaloldal: Korányi Dávid, aki behozta Amerikából a milliárdokat, jó barátja Karácsony Gergelynek – Fotó: Facebook

„Mennyibe került a budapestieknek Korányi Dávid tanácsadói pozíciója?” Levélben tette fel kérdéseit Karácsony Gergelynek Wintermantel Zsolt. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Korányi Dávid korábbi tanácsadó munkájáról érdeklődött, aki a dollárbaloldal kampányfinanszírozási botrányának kulcsszereplője, és az Action for Democracy ügyvezetőjeként „több milliárd forintnyi amerikai pénzzel zsonglőrködött az elmúlt évben”.

Wintermantel az alábbi kérdésekre vár választ:

• Milyen szerződés keretében, milyen munkaköri leírással alkalmazták Korányi Dávidot?

• Milyen díjazásban részesítette Karácsony Gergely? Kapott-e lakhatási támogatást, elszámolhatott-e utazási, szállás- és dologi költségeket tanácsadóként?

• Valamint mely napokon és milyen munkarendben dolgozott – az egyébként családjával New Yorkban, luxuskörülmények között élő – Korányi a Főpolgármesteri Hivatalban?





A több milliárd forintnyi dollárt „pörgető” extanácsadó luxuskörülmények között élt New Yorkban, Budapestre viszonylag keveset járt – Fotó: Facebook

A főpolgármester szervezete is feltűnt a támogatottak között Az Action for Democracy (AD) amerikai NGO-n keresztül befolyt csaknem 2 milliárdos támogatásból a Mindenki Magyarországa Mozgalom mintegy 1,4 milliárd forintot fizetett ki a DatAdat-cégcsoportnak. Az AD-t az a Korányi Dávid vezeti, aki korábban Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely tanácsadójaként is tevékenykedett. Nem mellesleg, Bajnai a baloldal kampányát bonyolító DatAdat-cégcsoportban is tulajdonosként van jelen. Egy időre egyébként a főpolgármester szervezete is feltűnt a támogatottak között. Máig nem tisztázott azonban, hogy Karácsonyék kaptak-e, és ha igen, mennyi pénzt. Ilyen külföldi befolyásolási kísérletre a rendszerváltás óta nem derült fény.

Bajnai Gordon volt kormányfő Karácsony Gergely tanácsadójaként is tevékenykedett, most pedig teli van az embereivel a főváros vezetése – Fotó: Facebook

Újabb vizsgálatot indítanak a guruló dollárok ügyében Az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül Amerikából érkező 1,848 milliárd forint kampánytámogatások ügyében, tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt kezdeményezett a fideszes Halász János az ÁSZ-nál vizsgálatot. Mint ismert, az üggyel kapcsolatban titkosszolgálati nyomozást is elrendelt már a parlament nemzetbiztonsági bizottsága. A baloldal újabb botrányát egyébként Márki-Zay Péter robbantotta ki, miután elszólta magát az Egyesült Államokból érkező dollármilliókról. Egy interjúban közölte: még jóval a választás után, júniusban is több száz milliós támogatást kaptak.