Nem zárult le a volt magyar felnőttfilmes drámája: Még mindig tart a nyomozás

Henger Éva élete április végén örökre megváltozott. Akkor vált részesévé egy súlyos autóbalesetnek, melynek következtében két ember meghalt Dombóvár és Kocsola között. Ő maga és a vele utazó férje is súlyos sérüléseket szenvedtek, de azóta mindketten felépültek. Az egykori pornószínésznőt persze kísértik a történtek, de nem érzi magát felelősnek a tragédiáért. A lányával korábban igencsak viharos volt a kapcsolata, főleg azután, hogy az anyjához hasonlóan Mercédesz is sikeres influenszerré vált. Elkezdtek egymással rivalizálni, és olykor nyilvánosan is hangot adtak ellenérzéseiknek. Úgy tűnik, a történteknek is köszönhető, hogy a béke helyre állt, mi több, miután a kórházból kiengedték a volt felnőttfilmest, a lánya ápolta. Sok időt töltöttek kettesben, így bőven volt alkalmuk a sérelmeik őszinte megbeszélésére.

Henger Éva még nem lélegezhet fel, ugyanis a rendőrségi nyomozás a mai napig nem ért véget. Egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy ki okozta a karambolt.

A magyar pornószínésznő párja, Massimiliano Caroletti is súlyos sérüléseket szenvedett

Éva a baleset után több operáción. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy egy időre kerekesszékbe kényszerült, majd mankókra támaszkodott, de már mindet elhagyhatta. A díva hitvese, Massimiliano Caroletti olasz lapoknak nyilatkozva kifejtette: a feleségével már minden rendben. Később maga Éva köszönetet mondott a magyar és az olasz orvosoknak. A baleset után egy ideig itthon ápolták őket, de aztán egy olasz kórházat választottak.

Henger Éva a közeljövőben mindenképpen szeretne visszatérni Magyarországra, és azt tervezi, ha itt jár, felkeresi a balesetben elhunytak sírját, hogy virággal rója le kegyeletét.