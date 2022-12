Hatvan éve van pályán a 80 évesen Vali néni: „Melegséggel tölti el a szívemet, amikor műtét után azt mondja a beteg: lát”

Tudományos konferenciával köszöntötték Szombathelyen Szabó Imrénét, aki hatvan éve van az egészségügyi pályán. A rendezvénynek már a címe is sajátos volt: „60 év az egészségügyben”, mert többféleképpen is érthető. Jelentheti az egészségügy mint szakma több mint fél évszázados felmérését és fejlődésének bemutatását, valamint Valika néni életpályáját is. Olyan nyolcvan-száz orvost, ápolót és más egészségügyi dolgozót hívtak meg, akik azért gyűltek össze, hogy köszöntsék a nyolcvan éves Szabó Imréné Valikát nyolcvanadik születésnapján, aki immáron hatvan éve van a pályán. A szombathelyi Markusovszky Kórház szemészeti műtőjében ma sincs olyan nap, amikor az ünnepelt reggel ne bemosakodva várná az aktuális műtétet.

– Nagyon szeretem a betegeket, szeretek rajtuk segíteni. A szemészeti műtőben dolgozom, melegséggel tölti el a szívemet, amikor műtét után azt mondja a beteg: lát. Szerintem ennél nagyobb kincs nincs is a világon – mondja a Borsnak a műtéti asszisztens.

Valika néni 1960-ban kezdte meg tanulmányait: gyermekápoló és gondozónő képzésen. Később 1962-ben döntött úgy, hogy műtéti asszisztens szeretne lenni, és azóta is jelen van a szakmában, immár kerek 60 éve.

100 orvos köszöntötte 80. születésnapja alkalmából Fotó: Mészáros D. Zsolt

– Ez nem a munkám, ez a hivatásom.

Szeretek dolgozni, és amíg tudom, csinálni is fogom.

A munkahelyemen is megbecsülnek, tisztelnek és szeretnek. Pont ezért, amíg a szellemi és fizika egészségem engedi, dolgozni szeretnék. – meséli.

Valika néni megosztotta velünk, hogy két gyereke, a fia és a lánya annyira nem örülnek ennek a döntésnek, viszont szerinte ez tartja őt életben.

Nálam a munkaidő nem reggel 8-tól délután 4-ig tart. Bármikor ha hívnak, én szívesen megyek. Ez éltet engem. Ha valaki szereti a hivatását és csinálni szeretné, az annak él. Ha nem szeretném amit csinálok én sem tudnám ilyen jól fenntartani magam

– árulja el Valika néni.

A legmagasabb kitüntetéssel, a SHAO-díjjal ismerték el a munkáját

Valika néni az élete során több kitüntetést is kapott. Szabó Imréné ezen az említett konferencián átvehette a Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesületének elismerését, a SHAO-díjat, ami az egyik legnagyobb megtiszteltetés egy egészségügyi dolgozó számára.