Fegyverrel lövöldözött vegyi anyagot egy férfi a Nyugatinál

Mint arról a Bors is írt, bizarr események játszódtak le Budapesten, a Nyugati téri villamos megállóban csütörtök délelőtt: egy férfi fogta magát, pisztolyt rántott, és valamilyen vegyi anyagot lőtt egy másik várakozóra.

A várakozók hívták ki a zsarukat Fotó: Pexels

A furcsa eszközbe, mint kiderült, paprikasprét töltöttek, ami folyadéksugárban lövellt a kipécézett áldozatára.

A felfordulás után valóságos riadalom támadt a megállóban, úgy tudni, a zsarukat az egyik ijedt várakozó hívta ki.

Olvasónk ebben az időben pont arra járt:

– Csak azt láttam, hogy rendőrök érkeznek a helyszínre, aztán amikor megkérdeztem, mi ez a felfordulás, azt mondták, elfogtak egy lövöldözőt. Mondtam is azonnal a testvéremnek, akivel találkoztam volna, hogy inkább menjünk mind a ketten haza, mert itt kész őrültek háza van – mesélte a fiatal nő. Hozzátette, akkor még nem tudta, hogy milyen különös fegyverrel tüzeltek.

Lassan már félek kimenni az utcára az ünnepek előtt, annyira bekattant mindenki.

Alig egy nappal korábban nem messze innen egy középkorú férfi ordibált velem, pedig még sosem találkoztunk, azt sem tudtam, kicsoda. Látszott, hogy nincs magánál, vagy legalábbis más tudatállapotban van. Hogy őszinte legyek, remélem, ő volt a lövöldöző, mert akkor az azt jelenté, hogy elfogták. Én nyugodtabban aludnék – szögezte le a nő.

Szerencsére ebben az esetben nem sérült meg senki, és a támadót is elfogták, ugyanis a zsaruk a hívás után azonnal a Nyugati térre siettek, ahol nem egészen négy percen belül kézre kerítették az ámokfutót, aki aztán átadta a rendőröknek a fegyverhez kísértetiesen hasonlító tárgyat is. Bár azt nem tudni, hogy a támadó ismerte-e áldozatát, vagy vaktában lövöldözött, a 43 éves agresszort ezután előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, így most felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt kell felelnie.