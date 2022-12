1,5 milliárdot kerestem két hét alatt

– Sokat keresek és sokat is költök – így összegezte életét az a fiatal férfi, aki professzionális fogadóként jellemzi önmagát, azaz fogadásokkal, végső soron szerencsejátékkal keresi a kenyerét. Alighanem most, a vébé alatt is az esélyeket latolgatja és az eredményeket bújja. Az Egyesült Államokan élő Mazi a Truly csapatának árulta el: luxuséletet él, és egy cseppet sem szégyenkezik amiatt, hogy bármit megvehet magának, amit szeretne. Jelenleg épp egy Lamborghini Huracán, egy Rolls-Royce és egy Maybach parkol a garázsában, de épp berendelt magának egy Hummert és egy másik dzsipet is. Mondanunk sem kell: egyik sem két fillérbe került...

Mazi hatalmas összegekben játszik, ezért élhet luxuséletet. Persze azt is tudja: nem jöhet össze mindenkinek, ami neki sikerült Fotó: YouTube

– Ha Párizsban jársz, látnod kell az Eiffel-tornyot, ha New Yorkban, meg kell nézned a Szabadság-szobrot, ha Las Vegasban, találkoznod kell velem – jelentette ki Mazi minden álszerénységet mellőzve, hozzátéve: négy éve foglalkozik profi szinten a sportfogadásokkal. Elárulta: mielőtt Las Vegasba jött volna, soha nem fogadott, a szerencse városába érve azonban egy hét alatt 300 ezer dollárt csinált 50 ezerből. Ekkor jött rá: ebből bizony meg lehet élni.

Mazi arról is beszélt: a legtöbb, amit egy játékra feltett, félmillió dollár volt. Be is jött neki. A legtöbb, amit keresett, pedig alighanem 4 millió dollár, azaz több mint 1,5 milliárd forint volt. Ezt két hét alatt hozta össze. Persze tisztában van vele, hogy ez egy kockázatos üzlet.

– Nyerhetsz háromszor egymás után, aztán elbukhatod az egészet a negyedik játékon. És így a három nyerő meccsed is értelmetlenné vált.