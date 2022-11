Nem emberek, hanem elektromos áram hajtja a gondolát Katarban. De tulajdonképpen mit is keresnek a gondolák a labdarúgó világbajnokságon? A katari vb negyedik napján - a Hír TV helyszínen dolgozó riporterének segítségével - a nézők is betekinthetnek a színfalak mögé. Olyan helyszínekre látogattunk most el, ahol ritkán jár kamera.