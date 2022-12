DNS-tesztet vettem a családomnak karácsonyra, életem legnagyobb hibáját követtem el

Azt hitte, egy aranyos meglepetéssel kedveskedik testvéreinek és szüleinek, ráadásul egy ötlettel letudja az egész család karácsonyi ajándékát, ehhez képest könnyen lehet, hogy egy olyan szörnyű családi titkot sikerült kiásnia, ami örökre megváltoztatja mindannyiukat. Egy nő a Redditen arról számolt be: mivel pár hónapja eleve akciós volt, mindhárom testvérének és a szüleinek is vett egy családfakimutatásra alkalmas DNS-tesztet. Tényleg azt hitte, egy jót nevetnek majd, tökéletes ünnepi móka lesz megcsinálni, megnézni, milyen ősökkel rendelkeznek. Arra a legvadabb rémálmában sem számított, hogy nem sokkal az ajándékok kibontása után már lőttek is a karácsonyi hangulatnak.

Pillanatok alatt vált fagyossá a karácsonyi hangulat Fotó: aslysun / Shutterstock

– Nálunk szokás, hogy szenteste az egész család összeül átadni az ajándékokat. Mindenki egyszerre bontotta ki a magáét, anyu pedig rögtön kiakadt. Az mondta, nem akarja, hogy megcsináljuk, mert veszélyes vegyszerek vannak benne – idézte fel a nő a karácsonyi eseményeket, hozzátéve: megnyugtatta a családot, hogy semmilyen veszélyes kemikália nincs a DNS-tesztekben, ám ekkor az anyja újabb ötlettel állt elő: elég, ha csak egyikőjük csinálja meg, hiszen úgyis mindenkinek ugyanaz az eredmény jönne ki, a többit pedig eladhatják, hogy keressenek is egy kis pénzt. Ez volt az a pont, amikor a testvérek már-már biztosak voltak benne: anyjuk titkol előlük valamit.

A szüleink az elmúlt egy órát az emeleten töltötték veszekedéssel, mi pedig az próbáljuk kitalálni, hogy melyikőnk származik másik apától

– folytatta a nő, hozzátéve: testvéreivel úgy döntöttek, egyelőre nem csinálják meg a tesztet, és ha meg is csinálják, akkor is ugyanúgy fogják szeretni egymást, és az apjukat is.

Családokat szakít szét az őskutatás?

A poszt alatt többen hasonló "élményekről" számoltak be: volt, aki azt írta, így tudta meg, hogy akit a nagypapájának hitt, az nem is a rokona, a valódi nagypapája pedig gyermekkori szomszéduk. Egy másik hozzászóló családja pedig rendkívül büszke cseroki indián felmenőikre, a teszt szerint azonban benne nulla százalék amerikai őslakos vér folyik. Most attól tart: örökbe fogadták.

