A színésznő barátja közölte a gyászhírt: Elhunyt a Batman sztárja

81 évesen májrákban halt meg Diane McBain. A színésznő a hatvanas évek elején tett szert nagyobb népszerűségre, miután szerepet kapott az ABC Surfside 6 című sorozatában, illetve Elvis Presley partnereként szerepelt az 1966-os Spinout című filmben.

Halálát barátja, Michael Gregg Michaud közölte a nyilvánossággal.

“Nagy szomorúsággal jelentem, hogy Diane McBain színésznő elvesztette a májrákkal vívott harcát, és 2022. december 21-én elhunyt”

- írta Michaud a közösségi médiában.

Diane McBain, Elvis Presley’s ‘Spinout’ costar and ‘Batman’ actress, dead at 81 https://t.co/KyPAtuZPK3 — Fox News (@FoxNews) December 22, 2022

Diana McBaint olyan produkciókban is láthattuk, mint az Ármány és szenvedélyben, illetve a Jake meg a dagiban, de több epizódban feltűnt a hatvanas évekbeli Batman-sorozatban, a The Man From U.N.C.L.E.-ben vagy a Charlie angyalaiban is.