Videóhívásban nézte végig Bella, ahogy szerelme halálba zuhan

A tragédia napján a 25 éves James East csak egy vidám bulira készült szerelmével, Arabellával. A páros ugyanis Bella húgának 18. születésnapjára igyekezett, azonban James később indult el a partira. Ezért felült a Temze egyik kőpárkányára, és onnan hívta fel a barátnőjét, hogy pontosan hova is menjen. Bella éppen videócseten próbálta elmagyarázni neki a helyszínt, amikor James egy rossz mozdulat miatt megbillent és egyenesen a folyóba zuhant.

Fotó: Pexels

Az esetet telefonról Bella is végignézte, aki aki azonnal értesítette a hatóságokat, akik rögtön a helyszínre siettek, de James testére csak 50 perc múlva bukkantak rá.

Bár a férfit azonnal kórházba vitték, és három órán keresztül harcoltak az életéért, nem sikerült megmenteni. Később azonban kiderült, hogy halálát nem a fulladás okozta: az eséstől beverte a fejét, így már akkor halott volt, mikor a folyóba zuhant.

James családja összetört. Mint mondták, a fiatal a londoni egyetemen tanult közgazdaságtant, emellett hat hete megkapta álmai állását is.

- Össze vagyunk törve. Olyan fiatal volt!

- mondta a Daily Mailnek James testvére, Abigail, aki elmesélte, hogy hajnalban, walesi otthonukban értesítették édesanyjukat, akik azonnal útnak indultak a kórházba, ahol akkor még küzdöttek James életéért.

- Borzasztó volt az a három és fél órás út anyámnak és a nevelőapámnak. Főleg, hogy félúton kapták a telefont, miszerint elvesztették őt. Ott álltak az autópálya szélén, mikor felhívták őket

- mondta a nő. Hozzátette, hogy James szerelméért, Belláért is megszakad a szívük:

- Szegény videócseten beszélt vele, és végignézte az egészet. A poklok poklát járja

- mondta sajnálkozva a testvér. A nő azt is elárulta a lapnak, hogy a vidám walesi srác imádta Londont, a fiatal férfit pedig mindenki szerette, ahogyan újdonsült főnöke is, aki a temetésére is elutazott, halálhírére pedig két napra az irodát is bezárta. A búcsúztatásra ismerősök gyűjtöttek össze 2300 fontot, azaz több mint egymillió forintot. A temetésen tolongtak az emberek:

- Ő volt minden buli lelke, a huncut mosolyát pedig mindenki ismerte. A temetésére érkezett emberekből is lehet látni, hogy milyen népszerű volt. Jamest mindenki szerette - szögezte le.