Újabb vírus támadhatja meg az emberiséget

Dél-kínai denevérek hordozhatják az emberiséget fenyegető új vírust. Fotó: Pixabay

A denevérrel kapcsolatos aggasztó kutatást a sencseni Szun Jat-szen Egyetem, a Yunnan Endemikus Betegség Ellenőrző Intézet és a Sydney-i Egyetem szakértői vezették – írja a Mail Online.

Jonathan Ball professzor, a Nottinghami Egyetem virológusa kifejtette véleményét az aggasztó kutatásról.

– Az ilyen társfertőzések, különösen a rokon vírusokkal, például a koronavírussal, lehetőséget adnak a vírusnak arra, hogy felcserélje a genetikai információ kritikus darabjait, ami természetesen új változatokat eredményez.

A kutatók 15 faj 149 egyedi denevérétől gyűjtöttek végbélmintát a kínai Yunnan tartomány hat megyéjében. Yunnan tartományt már azonosították az állatok által hordozott denevérfajok és vírusok hotspotjaként. A Covid-19 először a kínai Vuhan tartományban bukkant fel.

Az első ismert esetet 2019 decemberében azonosították, és gyorsan elterjedt az egész világon, és világjárvány lett. Az Egészségügyi Világszervezet 2021 márciusában közzétett jelentése szerint a Covid-19-et valószínűleg denevérek vagy más állatok közvetítették az emberekre.

A legfrissebb tanulmányban részt vevő kutatók megfigyelték, hogy egy denevért egyszerre több vírus is megfertőz. Yunnan ad otthont a pangolinoknak, egyfajta pikkelyes hangyásznak is, amelyeket Kínában élelmiszerként használnak, miközben a hagyományos orvoslásban is használják. A Science of the Total Environment folyóiratban megjelent 2021-es tanulmány szerint lehetséges, hogy a vírus denevérekről szunda pangolinokra és maszkos pálmacivitekre ugrott át Yunnanban.