Szeretlek, anyu! - üzente a tini anyukájának, mielőtt a szobába zárkózva öngyilkos lett

A 14 éves Henry Tucker nem csak autizmussal, hanem anorexiával is küzdött, így egész életében harcolnia kellett a gyógyulásért, ezért rengeteg orvoshoz és kivizsgálásra járt a családjával. A folyamatos orvosi kontrollt még a pandémia is megnehezítette, a járvány ugyanis az egészségügyi szolgáltatásokra is rányomta a bélyegét, amiért több kezelés is kimaradt.

Henry állapota már jó ideje láthatóan romlott, egyre nehezebben viselte a mindennapokat, a családja pedig hiába küzdött minden erejével, az orvosi ellátás akadályozása miatt a helyzet csak rosszabb lett. A kisfiú olyannyira elkeseredett, hogy egyik nap szörnyű lépésre szánta el magát: bezárkózott az angliai lincolnshire-i lakásuk egyik szobájába, majd szívszaggató búcsúüzenetet írt anyukájának, végül pedig végzett magával:

- Kérlek, ne légy szomorú! Szeretlek, anyu!

Henry az üzenetet e-mailben írta meg, amit este kilenc órára időzített, így édesanyjához, Kate-hez csak a bejelölt időpont érkezett meg.

Az üzenetet olvasva az asszony azonnal betört kisfia szobájába és megpróbálta újraéleszteni, de már késő volt, Henry vélhetően jóval korábban meghalt már.

Kiderült, hogy a kisfiú már jó ideje készült a szomorú tettére, halála után ugyanis elolvasták naplóját, melyben az állt:

- Nem találom a bátorságot ahhoz, hogy tovább éljek. Nem bírom elviselni az állandó megfigyeléssel járó stresszt

- jegyezte fel korábban a kamasz.

Henryt alultápláltsága miatt ugyanis korábban többször is táplálták gyomorszondán keresztül, amiből egyik alkalommal pszichiátriára is befektették. A fiúcska gyűlölte a kórházi környezetet, a járvány alatt ez még jobban felerősödött. Kate a Daily Starnak elmondta, hogy fia a járvány előtti időkben boldog gyerek volt, de az akkori kórházi tapasztalatok olyannyira traumatizálták, hogy képtelen volt felépülni:

- Amíg ez meg nem történt, boldog volt, az élete pedig szép. Csak tudják, milyen traumatikus is ez az időszak, akik kórházban voltak a járvány alatt - mondta szomorúan az anya.