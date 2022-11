Kártérítést szeretne a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina

Június végén leomlott a Jókai utca 1. szám alatti ház tetőhomlokzata. Rengeteg ott parkoló autó megrongálódott, a legsúlyosabban egy balett táncos lány sérült meg, aki a barátjával sétált el épp a ház előtt. A tető még mindig hiányos, az alatta lévő lakások pedig azóta is beáznak.

Több lakás is megsérült a házomlásban Fotó: Nagy Zoltán

Lakógyűlést tartottak hétvégén

Bár a ház lakói törekszenek arra, hogy a békésen rendeződjenek a problémák, ehhez a másik oldal fogadókészségére is szükség lenne. A pénteken megtartott társasházi gyűlésen szerettek volna erről részletesen is beszélni.

25 pontos napirenddel készültünk a gyűlésre, azonban megbeszélésen ezeknek csak egy részére kerülhetett sor, mivel a kivitelező nem jelent meg, holott sok kérdésre vártunk volna választ

– mesélte a Borsnak egy lakó.

A helyzet kiélezett, a felső szinten tizenkét lakás van, a lakók pedig kompromisszumra törekszenek, hogy minél előbb megoldás szülessen.

A lakások még mindig áznak Fotó: Nagy Zoltán

Még mindig nem készült el a tető

Az építkezés halad, dolgoznak a munkások, az újonnan készített lakások belső falait is elkezdték felhúzni, de a felső szint alatt levő a lakások továbbra is beáznak, mivel még mindig nem készült el az a tető, ami ezt problémát megoldaná.

Ez pedig így a tél elején nem túl jó. Az építkezés eredeti határideje tudomásuk szerint ez év vége lett volna, de úgy tűnik, hogy csúszás van, és a sérült lakások rendbehozatala csak ezután kezdődhetne – panaszolta a lakó.

Nincs még hivatalosan felelős

A vizsgálatoknak – tudomásuk szerint – még nincs eredménye, nincs hivatalosan megnevezve, hogy ki a felelős. A gyűlés után elkészülő jegyzőkönyvet meg fogja kapni a kivitelező, és várják, hogy mit fog rá reagálni. A megsérült táncoslányt képviselő ügyvédi iroda is jelezte, hogy nekik is van kártérítési igényük, és mivel építési területként a ház a kivitelezőhöz került, így ez is a kivitelezőt érintheti majd.