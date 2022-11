Hátborzongató nyilatkozatott tett a csecsemőjét a kádba fojtó komlói anya

Mint akkor arról a Bors is írt, májusban kétségbeesett nagyszülők hívták a zsarukat Komlón, miután a maga elé meredő lányuk mellett élettelenül találtak rá két hónapos unokájukra a fürdőkádban.

Ebben a házban történt a gyilkosság Fotó: Bors

Hamar kiderült, hogy a kis Nimródot lányuk, Evelein fojtotta bele a fürdőkádba, akit a zsaruk a helyszínen elfogtak.

A 28 éves, gyógyszerészként dolgozó édesanya tette után az egész környék sokkot kapott, ugyanis mindenki egybehangzóan állította: a fiatalasszony rajongásig szerette a kisfiút, férjével, a kamionosként dolgozó Szabolccsal valóságos mintaszülőnek számítottak:

Ismerem Evelint, és egyszerűen elképzelni sem tudom róla ezt. Mindig mosolyogva, büszkén tolta Nimródot a babakocsiban, simogatta és imádta. Nem tudom, mi történhetett, itt mindenki a szülés utáni depresszióra gyanakszik

- mondta akkor a Borsnak egy utcabeli.

Hozzátették, hogy a nagyszülők is összeroppantak, a hazasiető édesapával együtt, összekapaszkodva zokogtak a történtek után.

Hamarosan fény derült arra is, hogy a fiatal édesanya súlyos rögeszmében szenvedett: bár valóban mintaanyaként látta el kisfiát, abban a tévképzetben élt, hogy Nimród nem fejlődik rendesen és ő maga pedig rossz édesanya. Családtagjai észrevették rajta a depresszió jeleit, és kérésükre Evelin orvoshoz is fordult, aki gyógyszereket írt fel neki, az asszony ezeket be is szedte.

Ennek ellenére a depresszió mégis elharapódzott nála, olyannyira, hogy a gyermek május 31-i, kötelező vizsgálata előtti napon teljesen összeroppant: attól tartott, hogy fiát az orvosok fejletlennek találják, őt magát pedig rossz anyának.

Így amikor aznap egyedül maradt otthon Nimróddal, a legszörnyűbb tettre szánta rá magát: bár mint később kiderült, fia tökéletes fejlettségnek és egészségnek örvendett, elhatározta, hogy megöli fiát, majd magával is végez.

Azaz, mint mondta:

- Megszabadítja a rá váró szenvedéstől

Evelint ezután azonnal őrizetbe vették, ahol az asszony részletes beismerő vallomást tett, a Baranya Megyei Főügyészség pedig a mai napon vádat emelt ellene 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt, amiért tíztől húsz évig terjedő, vagy akár életfogytiglani büntetést is kaphat.