Cecsemőgyilkosság Komlón: „Szívszaggató volt látni, ahogy összekapaszkodva zokogtak együtt”

Az apját fejbelövő gyermek, illetve a lányait kivégző apa után ismét egy családi tragédia látott napvilágot, amely ismét sokkolta az országunkat. A rendőrség számolt be róla a honlapján, hogy megöltek egy két hónapos csecsemőt Komlón. A hatóság tudatta, hogy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indított nyomozást egy 28 éves nővel, aki az áldozat édesanyja. A zsaruk úgy gondolják, hogy a komlói nő tegnap délután belefojtotta a fürdőkádban lévő vízbe a gyermekét. A szörnyűséget a kisfiúhoz éppen látogatóba érkező nagyszülők leplezték le, akik a csöppséget megtalálták, majd azonnal hívták a központi segélyhívószámot, azonban a kiérkező mentők már tehetetlenek voltak és csecsemő életét vesztette. A helyszínre kiérkező elfogták az anyát, majd előállították, a nő részletes, beismerő vallomást tett kihallgatása során. A 28 éves nőt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit.

A Bors megtudta, hogy az anya, Evelin gyógyszerész végzettségű, míg a férje, Szabolcs, akivel 2020 augusztusában házasodtak össze kamionosként dolgozik, a gyermeküket pedig Nimródnak hívták. A szülők már több mint tíz éve alkottak egy párt.

A Bors megtudta, hogy az anyát, Evelint az ismerősei mintaanyának tartották, a gyógyszerészként dolgozó nő már nagyon várta első gyermekét. Mikor Nimród megszületett, szinte kivirult:

- Nagyon boldogan és hatalmas örömmel várták a kicsit, mindent megadtak neki már megszületése előtt és után is - mesélték a szomszédok a Borsnak - Evelin ezután is örömmel, boldogan tologatta a kicsit, csuda édes fiúcska volt. Egyébként is nagyon büszkén beszélt róla, álmunkban sem gondoltuk, hogy ilyen lenne a háttérben - ingatta a fejét.

A környékbeliek elárulták, hogy Evelin férje, Szabolcs, bár kamionosként dolgozott, de sokat volt otthon,segített feleségének, alig várta, hogy kisfiával is tölthessen időt.

A tragédiát senki nem látta előre a helybeliek közül, döbbenten látták, hogy hétfő délután rendőrök tucatja árasztja el az utcát, elképzelni sem tudták,mi történhetett a mintacsaládnak tartott M.-éknél. A zsarukat Evelin

Először a rendőröket láttuk meg, aztán pedig érkeztek a rokonok is. Szívszaggató volt látni, ahogy összekapaszkodva zokogtak együtt - ingatta a fejét szomorúan az asszony. Egy idő után Szabolcs is hazatért, az apuka összeomlott a történtek után, az odarohanó szülőkkel együtt síratta imádott kisfiát.

Fotó: Móricz István / Bors

Evelint ezután elvitték a rendőrök, ahol az asszony részletes beismerő vallomást tett, házukban azóta nem láttak mozgást.

- Csend van, a hátunk is borsódzik. Pedig alig pár napja még vidáman tologatta a kicsit Evelin. Felfogni sem tudjuk. Reméljük, szegény férje nem roppan össze, és kibírja valahogy ezt az időszakot - mondták.

Nem kizárt, hogy Evelint szülés utáni depresszió gyötörte. Ezt nem ritkán a hormonok okozzák.