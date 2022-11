"Felemelő ünneplést, a hétköznapokhoz sok erőt kívánok" - ezt üzente a borászoknak Orbán Viktor

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 25. évfordulóján levélben köszöntötte a borászokat Orbán Viktor, melyet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója juttatott el a HNT születésnapi rendezvényére.

A miniszterelnök egyebek mellett azt írta: az elmúlt hónapok a szőlészeket és borászokat is súlyos kihívások elé állították.

„Idén nyáron rendkívüli aszállyal kellett megküzdenünk, miközben a szomszédunkban dúló háború hatására az árak is az egekbe szöktek. Köszönhetően azonban az utóbbi években elindított támogatási programjainknak, a magyar borászatoknak olyan technológiai fejlesztéseket sikerült megvalósítaniuk, melyek segítségével a nehezebb esztendőkben is kiváló minőségű magyar borok kerülhetnek a magyar és külföldi fogyasztók asztalára."

Orbán Viktor levelében arról is szót ejtett, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egy komplex borpromóciós programot indít, valamint külön kormánybiztos segíti a magyar bor népszerűsítésében a magyar borágazatot.

"Van mire emlékezni, van mit felidézni" - mondta ünnepi köszöntőjében Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Mint hozzátette, az új bortörvény az e-pincekönyv bevezetésével fog kiteljesedni.

Légli Ottó (balra) és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója

A bor összehoz bennünket

Fürjes Balázs miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszédében hangsúlyozta: az együttműködés annyira fontossá vált, hogy ma már versenyképességi tényező.

A bor olyan, mint a sport, összehoz bennünket

– mondta.

Rókusfaly Pál kormánybiztos



Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos beszédében kiemelte: Magyarország kormánya stratégiai fontosságúnak ítélte meg a szőlő- és borágazatot, melyre évente 3 milliárd forintot fordít. A kormánybiztos egy rövid interjút is adott a Ripostnak.

Olyan stratégiát kell megalkotnunk, amely abban segít, hogy a következő négy évben sokkal alaposabban, hatékonyabban tudjunk dolgozni. Olyan átlátható termékstruktúrára van szükség, amivel a világot le tudjuk nyűgözni

– hangsúlyozta Rókusfalvy Pál.

A kormánybiztos azt is elmondta: a következő időszakban jó esélyeink vannak a fejlődésre és arra is, hogy magasabb áron pozicionálhassuk a borokat.

„2023 elején szeretnénk ezzel elindulni, ez nem egy vízió, hanem kutatásokon alapuló stratégia, amely a 2023-2026 közötti időszakról szól" – tette hozzá a kormánybiztos.

Rókusfalvy Pál arra a kérdésünkre, hogy milyen lesz az idei termés, annyit mondott: kisebb mennyiséggel, de jó minőséggel számolhatunk. „Az új borok már most jönnek ki és reményeink szerint szép évjárat lesz a 2022-es" - fogalmazott.

A fiatalokat kell megcélozni a borral

Kállay Miklós, a Magyar Bor Akadémia Tiszteletbeli elnöke, a hajdani Kertészeti Egyetem Borászati Tanszékének emeritus professzora is interjút adott a Ripostnak a HNT születésnapi rendezvényén.

A legfontosabb, hogy a bor egészséges, ha nem visszük túlzásba a fogyasztását. Fel kell hívni a figyelmet a bor élvezeti értékeire, közösségteremtő erejére

– mondta lapunknak a professzor.

Kállay Miklós szerint jó lenne, ha sikerülne olyan körülményeket teremteni, ahol olyan bort ihatnak a fiatalok, amely nem feltétlenül kötött a gasztronómiához.

„Ma már kiváló, könnyen iható, megjegyezhető, felismerhető boraink vannak, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen kedveljék meg a magyar bort" – tette hozzá Kállay Miklós.

