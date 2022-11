Ezek az idei év legjobb bejglijei

A versenyzők idén is három kategóriában nevezhettek a versenyre: a szervezők ugyanúgy vártak hagyományos diós, mint ugyancsak tradicionális mákos, valamint ínyenc bejgliket.

Fotó: Markovics Gábor - Több kategóriában is győztest hirdettek

Ez utóbbi kategóriában vegyes (például meggyes-mákos, narancsos-diós), illetve

olyan különleges töltelékű bejglikkel nevezhettek a versenyzők, melyek meghatározó összetevői a Magyar Élelmiszerkönyv felhasználható alapanyagai között is megtalálhatóak:

ilyenek a dió és mák mellett például a gesztenye, a gyümölcs és gyümölcskészítmények, a kakaó- és csokoládétermékek, fűszerek, citromhéj, mazsola, méz, olajos magvak, illetve tej és tejtermékek.

Édesszájú szakmaiság

Mindhárom kategóriában az első három helyezett kapott díjat, melynek értelmében

az aranyérmes termékek az Év Diós-, Év Mákos-, illetve az Év Ínyenc Bejglije címet is elnyerték

– a legmagasabb összesített pontszámot elérő édességet mindemellett az Auguszt Elemér különdíjjal is jutalmazták.

A bejgliket minden egyes kategóriában külön zsűri értékelte: a tagok között – immár hagyományosan – idén is szerepet vállalt a televíziós és rádiós műsorvezető Harsányi Levente, aki nem mellesleg egyben végzett cukrász kollégának is számít. A díjakat Erdélyi Balázs, az ipartestület szakmai elnöke adta át, aki megjegyezte, hogy ez a megmérettetés a legfrissebb versenyük – már csak ezért is örvendetes, hogy még így is 50 pályamunka érkezett a felhívásra.

Fotó: Markovics Gábor - Balról: Vadócz Jenő az ínyenc kategória győztese a Mennyei Ajándék nevű bejgliével, illetve az Auguszt Elemér különdíjat is kiérdemelte

Máktól a dióig...

Az Auguszt Elemér különdíjat átadó Auguszt József tavaly a diós, idén pedig a mákos bejgliket értékelő zsűriben foglalt helyet.

Még mindig várunk a legjobbra, hiszen véleményem szerint sokan még ma sem kellően szakmai szemmel és gyakorlattal készítik a bejglit.

Minden cukrászda más persze, de feltűnő volt számomra, hogy például többen is fordítva végezték el a kelesztés műveletét, vagyis előbb tették hidegre, aztán melegbe a tésztát – mondta el a szaktekintély, aki szerint előfordult, hogy egyesek nagyon sok ízt akartak kihozni egy-egy bejgliből.

Nem kell abba barack-, illetve szilvalekvár: elég, ha a mák ízét kihozzuk, igaz, állagjavításra megfelelő lehet egy efféle íz

– vélekedett hozzá Auguszt úr, hozzátéve, hogy a tölteléknek kell dominálnia, ugyanakkor a linzertészta megfelelőbb választás egy kalács szerű tésztánál – persze az is döbbenetes volt számára, hogy sokan egyszerre használtak a sütéskor vajat és zsírt is.

Fotó: Markovics Gábor - A díjátadó sztárjai

… diótól a pisztáciáig

Ami a diós bejglit illeti, Vas Szilvia, a zsűri másik tagja szerint jót tett a fagylaltok, torták, és most már a bejglik színvonalának is az egyre jellemzőbb éves szintű megmérettetés.

Persze fontos megjegyezni, hogy szubjektív ítélet született a finomságok elbírálása során, de remélem, azért így is igazságosak voltunk

– mondta el a 3 fős csapatával 16-féle bejglit végigkóstoló hölgy.

Az ínyenc kategória fő ítésze Szervánszky László volt, aki elmondta, hogy igazán meglepő ízek és ízkombinációk is bekerültek a szelekcióba: voltak olyanok, akik olajos magvakat, fűszereket is használtak a sütéshez.

– Némelyik megtalálta az összhangot, de egyesek előtt még sok gyakorlás áll – emelte ki a szakember.

Fotó: Markovics Gábor - Balról: Kara József Zoltánné az Év Diós Bejglije kategória győztese és Erdélyi Balázs szakmai elnök

Mennyei ajándék – szó szerint

A hagyományos ízek mellett a legérdekesebb kategória talán idén is az ínyenceké volt, melyben a 29 éves Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház vezető cukrásza nyerte el az aranyérmet Mennyei Ajándék című költeményével – mely nem is véletlenül viseli ezt a nevet.

A bejglim fűszeres pekándió és karamellizált zöld alma felhasználásával készült, aminek külön története van: éppen az egyik tanulómra figyeltem, amikor odakapott a cukoroldat

– jegyezte meg a díjnyertes cukrászmester.

Természetesen a viadal egyik résztvevője sem távozott üres kézzel, hiszen mindenki kapott elismerő oklevelet munkájáért, de persze mindenki azért jött, hogy a díjnyertes édességeket kóstolhassa meg – ezek listája a győztesek nevével alább olvasható.

Díjak:

Mákos:

1. Novák Ádám – Reök Kézműves Cukrászda, Szeged

2. Képes Gabriella – Képeschoco, Pácin

3. Kiss Károlyé – Major Cukrászda, Budapest

Diós:

1. Kara József Zoltánné – Erika Cukrászda, Kesztölc

2. Simon Andrea – Desszert Center, Gyomaendrőd

3. Szurgent Péter – Szurgent Cukrászda, Budapest

Ínyenc:

1. Mennyei ajándék: Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök

2. Pisztáciás: Molnár Annamária – Füge bolt és kávézó

3. Mákos, birsalmás, fehér csokoládés: Képes Gabriella – Képeschoco, Pácin

Auguszt Elemér különdíj: Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök