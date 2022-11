Aranytelefon is pihen a zaciban

A BÁV zálogfiókok forgalma az előző évhez képest közel 20 százalékkal ugrott meg, és arra számítanak, hogy ez a folytatódni fog az elkövetkező időszakban. Bár karácsonykor az volt a jellemző, hogy inkább kiváltják az emberek az értékeiket, idén viszont fordulhat ez a tendencia. A BÁV Zálognál arra számítanak, hogy meghosszabbítják a már bent élő tárgyak futamidejét, illetve még több égszer kerül a zaciba.

– Fontos kiemelni, hogy a zálogfiókokban nem csak hitelezéssel, hanem értékesítéssel is foglalkozunk – mondta a Borsnak Dandé Imre, a BÁV Zálog üzletágának vezetője, aki hozzátette:

az értékesített aranytömbök mennyisége az idei évben közel 40 százalékkal megugrott a tavalyi évhez képest, értéke pedig meghaladta a kétmilliárd forintot.

A BÁV Zálog forgalma nőtt idén Fotó: BÁV Zálog

– Forgalmazunk új- és használt ékszereket is, természetesen ez utóbbiak ára mindig kedvezőbb, és ez egy nagy vonzerő az ügyfelek számára. Az első félévben e téren is sokkal erősebb volt az árbevétel-növekedés, majdnem a kétszeresére nőtt a használt ékszerek értékesítése az újhoz képest. A zálogtárgyak legnagyobb hányada aranyékszer, a műtárgyakra és festményekre kért zálogkölcsön ritkább. Ugyanakkor egyre inkább megfigyelhető az igény a márkás, befektetésre is alkalmas órák elzálogosítása iránt – tette hozzá Dandé Imre.

Az ügyfelek csaknem fele kis összegű, 60 ezer forint alatti kölcsönért fordul a zálogfiókhoz. Ezt az összeget jellemzően mindennapi megélhetéseik fedezésére, többek között lakhatásra vagy nem tervezett, hirtelen jött kiadásokra költik. A BÁV Zálognál a legnépszerűbb a 90 napos futamidő, de a 30 és 60 napos zálogkölcsönöket is gyakran választják az ügyfelek.

Még mindig a legtöbben az aranyékszereket viszik zálogba Fotó: BÁV Zálog

A legérdekesebb zálogtárgyaink egyike egy aranytelefon. Valaha ténylegesen telefonált vele a tulajdonosa, mára már a gyors pénzügyi megoldás eszköze.

Munkánk során mindent megteszünk azért, hogy a zálogtárgyak ne kerüljenek kényszerértékesítésre, ezért a kölcsön lejáratának napját követő hónap utolsó napjáig türelmi időt biztosítunk, ha ügyfelünk előzetesen hozzájárult, felvesszük vele a kapcsolatot és még a türelmi idő lejáratát követően is lehetőséget biztosítunk a kiváltásra – zárta a BÁV Zálog üzletágának vezetője.