Mindenkit elvarázsolt Yulaysi Miranda, profi produkcióval állt színpadra – videó

A Sztárban sztár leszek! színpadára Little Richardként állt színpadra Yulaysi Miranda, és mint eddig minden adásban, most is bámulatosan adta elő dalát. Ezúttal volt némi izgalom is a stúdióban: történt egy kis baki a mikrofonállvánnyal, de az énekesnő olyan profin megoldotta, hogy az valószínűleg alig tűnt fel valakinek.

Le a kalappal, hogy ezt ennyire stabilan hoztad

– mondta Gabi, hozzátéve: az a hangutánzás, amit hallhattunk, nagyon fájdalmas tud lenni egy előadó számára.

Bors

Gyakorlatilag tényleg bármit rád lehet bízni, a hangod bármire jó

– értékelte az előadást Babett, aki azt is elmondta, hogy akár csukott szemmel is választhatnának feladatot, mert azt is megtudná ugrani Yulaysi Miranda.

Majka elmondta: szerinte a Magyarországon élő legjobb énekesnők közé tartozik versenyzője.

Ezek után nem is kérdés, a mesterek maximális pontszámmal díjazták az előadást.