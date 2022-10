Vigyázz, ezekben a ruhákban semmiképp se vidd bölcsibe a gyereked

Ha sok szülőhöz hasonlóan Ön is rohan, hogy reggel bölcsibe vigye gyermekét, valószínűleg nem gondolkodik túl sokat azon, hogy mit is adjon rá, mielőtt berakja az autóba. Egy volt bölcsődei dolgozó most a TikTok-on könyörög a szülőknek, és kéri, hogy egyes ruhadarabokat felejtsenek el végre.

Amber Jones egy vírusként terjedő TikTok-klipben elárulta, hogy miután ő maga is dolgozott kicsikkel, már tudja, hogy soha ne adjon saját gyermekére cipzár nélküli ruhát, harisnyát és fűzős cipőt, mert megérti, hogy ez mennyi bonyodalmat okoz a szorgalmas személyzet számára.

Ezután felsorolta még a felhúzható pelenkákat – amelyek szerinte csak akkor fogadhatók el, ha a kicsi éppen vécére szoktatáson van –, az olyan ruhákat vagy rugdalózókat, amelyeken nincs gomb vagy cipzár a könnyebb eltávolítás érdekében, de rémálom a harisnyanadrág és fűzős cipő, mint például a mini Converse.

Az egykori bölcsődei dolgozó nem árulta el, hogy pontosan miért is okoztak gondokat ezek a ruhadarabok, de amikor az emberek kommentben kérdezősködtek, mások magyarázatot adtak rá – és minden a pelenkacseréhez köthető.

(Via)