Titkosszolgálati vizsgálatot rendelt el a nemzetbiztonsági bizottság a guruló dollárok ügyében

A nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén elrendelte a baloldali pártok több milliárdos amerikai kampányfinanszírozásával kapcsolatos titkosszolgálati vizsgálatot – értesült a Magyar Nemzet.

A vita zárt ülésen zajlott, részletek nem ismertek, de a következő hetekben folyamatosan vizsgálja majd a testület az szolgálatok elemző-értékelő munkájában felmerülő tényeket. A jogellenes külföldi beavatkozási kísérlet nagy vitát váltott ki a bizottság tagjai között, hiszen a példátlan ügy Magyarország szuverenitását súlyosan sérti.

Ismert: Márki-Zay Péter nemrég maga ismerte el, hogy júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az általa alapított MMM az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje elmondta, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit”.

A támogatás egy összegben érkezett az MMM-hez az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt”. Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 év elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely nemrég leköszönő városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója volt. Márki-Zay Péter eközben nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról.

Bár ebből nem derül ki, hogy pontosan kiktől érkeztek a néhol elképesztő összegek, az biztos: nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő USA-dolláros „makroadomány” duzzasztotta az MMM számláját. Mindez azért is aggályos, mert a magyar pártfinanszírozási törvény kifejezetten tiltja hazai politikai pártok támogatását külföldi forrásokból.

Mindezek tükrében Kocsis Máté szeptember 22-én jelentette be, hogy a kormánypártok frakcióvezetői kezdeményezni fogják, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét. Mint a Fidesz frakcióvezetője fogalmazott: az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter „óvatlanul vagy szándékosan” tett, és teljesen nyilvánvalóan beismerte a közvélemény előtt, hogy a kampányához több milliárd forint támogatás érkezett külföldről.

– Az elmúlt harminc év egyik legdurvább ilyen típusú politikai botrányával állunk szemben – húzta alá Kocsis Máté.

Márki-Zay Péter augusztus végén beszélt arról, hogy az Action for Democracy nevű szervezettől még a nyáron is érkezett több száz millió forint az MMM-hez, amiből a kampány utolsó számláit fizették ki. Az ellenzéki politikusok véleménye azonban megoszlik arról, hogy a kampányidőszakban a balliberális oldalhoz külföldről érkező pénzeket ki kell-e vizsgálni.

Az Action for Democracy nevű szervezet magyar vezetője, Korányi Dávid, aki decemberig Karácsony Gergely városházi tanácsadója, több száz millió forintot csatornázott be a magyar ellenzék kampányába.

Az is számos kérdést vet fel, hogy a Karácsony Gergelyhez köthető 99 Mozgalom az előválasztási kampányidőszakban nagyon rövid idő alatt nagyon sok pénzt gyűjtött össze, ráadásul a mozgalom az Action for Democracy honlapján egy ideig szerepelt is a támogatottak között.

Karácsony Gergely kitart amellett, hogy mozgalma csak magyarországi kisebb adományokból működött.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke egyenesen nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte azt, hogy kiderült: Amerikából finanszírozták Márki-Zay Péter és a teljes balliberális ellenzék kampányát. Toroczkai László szerint elvárható lenne, hogy ebből az ügyből nemzetközi botrány legyen. Jámbor András újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: nem tudja, hogy a 99 Mozgalom kapott-e külföldről pénzeket, de szerinte nem történt törvénytelenség. A párbeszédes Tordai Bence viszont arról beszélt ingerülten, hogy a Fidesz pártállamot hozott létre, és azt vizsgálnak, amit akarnak.

A Jobbik volt elnöke szerint a kérdéssel nem hozzá, hanem Márki-Zay Péterhez kell fordulni. Jakab Péter mindenesetre azt leszögezte, hogy ő maga nem használt fel külföldi pénzeket a kampány során.

Amerikából guruló dollárok

A rendszerváltás utáni magyar demokrácia történetében példa nélküli külföldi beavatkozási kísérlet anyagi hátterét a New Yorkban luxuskörülmények között élő Korányi Dávid nevéhez köthető Action for Democracy nevű amerikai szervezet biztosította. Az egyelőre ismeretlen adományozóktól befolyt 1,8 milliárd forint Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül érkezett a baloldal kampányának támogatására. A guruló dollárokból bőven jutott a DatAdathoz kapcsolódó költésekre is, vélhetően ebből is finanszírozták az sms-kampányokat és Facebook-hirdetéseket is. Korányi 2019 őszétől Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója, és a főpolgármester bejelentése szerint az év végén távozik posztjáról, de az együttműködést folytatni szeretnék más formában. Még 2010 előtt Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadójaként, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkáraként vált ismertté Korányi, aki rendre olyan munkahelyeken köt ki, ahová megérkezik Soros György pénze. Például évek óta stratégiai tanácsadója a pozsonyi székhelyű Globsec nevű globalista-neoliberális intézménynek, amelyet természetesen a spekuláns legfontosabb alapítványa is támogat.

