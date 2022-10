Bizarr, ez a nő egy zacskóban, a szekrényben tartja a szívét

Ha a 28 éves Jessicát nem lehet túlélőnek nevezni, akkor senkit: a fiatal új-zélandi nő nem kevesebb mint hat különböző szívbetegséggel született. Hároméves korára már túl volt két nyitott szívműtéten, az orvosok pedig azzal a lesújtó prognózissal álltak szülei elé: csak pár évet fog élni a kislány. Ő mégis rácáfolt mindenkire. Igaz, ehhez 200 beavatkozás kellett öt szívműtéttel, valamint 25 éves korában szív- és májátültetésen is átesett, saját szervei ugyanis a toldozások-foltozások ellenére sem húzták volna sokáig. A fiatal nő azóta a lehető legtöbb platformon igyekszik mesélni a szervátültetésről, erőt adni azoknak, akik hasonló cipőben járnak, illetve nagy általánosságban is oktatni, felvilágosítani az embereket a témáról.

Először gyerekként mondták ki az orvosok, hogy évei vannak hátra, majd 22 éves korában Fotó: YouTube

A lány, aki egy zacskóban tartja a szívét.

És nem, ezt nem átvitt értelemben írja: eredeti szívét és máját valóban egy hermetikusan lezárt zacskóban tartja a szekrényében, amit rettenetesen sokan bizarrnak tartanak, ő azonban úgy érzi, az élete fontos része, amit nem akar megtagadni. Műtéti sebeit is ezért mutatja meg nagy örömmel – noha sokan inkább épp hogy elrejtenék azokat.

Ezt az egész "zacskóban tartom a szívemet" dolgot eléggé vegyesen fogadták Jessica online követői. Van, aki szerint undorító, más aggódva tette fel a kérdést, milyen ember lehet, aki elteszi a kioperált szerveit, Jessica szerint azonban ezek az emberek anélkül mondanak bármit is, hogy igazán megértenék, mi az, amit ő el szeretne érni. Egyébként a fiatal nő elmondása szerint a világon egyedülálló Új-Zéland olyan szempontból, hogy a szervátültetett betegek megtarthatják régi szerveiket.

Jessica azt is felfedte: a szerveket nem is kell hűtőben tartania Fotó: YouTube

Jessica arról is beszámolt: noha eredetileg csak szívbetegsége volt, később májelégtelenség is kialakult nála. Sokan erre azt mondják: szerencsétlen, hogy két szerv is veszélybe került. A valóság azonban az, hogy a szívbetegsége okozta a mája megbetegedését. 22 éves korára olyannyira leromlott az állapota, hogy a transzplantáció nélkül meghalt volna. Sajnos azonban kétszer-háromszor tovább kellett várnia, mint bárki másnak, hiszen egy donortól kellett kapnia mindkét szervet.

TODAY I RESEALED THE BAG SO ITS NO LONGER LEAKING i was so embarrassed explaining what i needed to get vaccum sealed amd they had all just recently watched tbe jerffery dahmer series hahahaha

Jessica Manning bezacskózott szívének méretén is meg szoktak lepődni az emberek. Valóban jóval kisebb egy egészséges szív, ám itt az egészségesen van a hangsúly. A kóros megnagyobbodás bizony épp a szívbetegségek miatt alakult ki.