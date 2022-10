Rezsicsökkentés: így spórolhat súlyos összegeket

Manapság, amikor otthonunkban egyre több háztartási eszköz válik okossá, akkor ez a megoldás felvetődik a rezsicsökkentésnél is. Az okos fűtési eszközök nemcsak hamar megtérülnek - szakemberek szerint akár 30-40 százalékkal is csökkenthetők a fűtési költségek -, hanem nagy kényelmet is biztosítanak.

Az okosfűtéssel elfelejthetjük a tekerős termosztátokat Fotó: Pixabay

Az okosfűtéssel elérhetjük, hogy akár a másik szobából, akár távolról, a munkahelyünkről szabályozzuk a fűtés fokozatát, vagy a szoba hőfokát. Fontos tudni, hogy ez a megoldás nemcsak a modern, új építésű lakások kiváltsága, mert a régi házakban is egyszerűen kiépíthető a rendszer. Persze, a meglévő fűtés "felokosítása" némileg költségesebb, de ez is hamar megtérül.

Egyetlen okostelefon kell hozzá

Az okosfűtési rendszerek egyszerűek, hisz a szükséges átépítéseken túl csak az okostelefonunk kell hozzá. Az erre telepített applikációval nyomon követhetjük a ház helyiségeinek aktuális hőmérsékletét, de akár ütemezhetjük is a fűtés be- és kikapcsolását. Ráadásul a legtöbb rendszer érzékeli azt is, ha szellőztetéshez kinyitjuk az ablakot, így

nem nekünk kell magunktól leállítani a fűtést.

Ha pedig lefekvés előtt hűvösebbet szeretnénk a szobában, ezt is előre beállíthatjuk, így elősegítve az ideális hőmérsékletet az elalváshoz.

Sokkal jobban szabályozhatjuk a fűtést automatikusan, mint tekergetéssel Fotó: Pixabay

Délután ötkor 19 fok, este kilenckor 21

Az okosrendszerek nemcsak okosak, de innovatívak is, mert még az is beprogramozható, hogy például napsütéses időben kevésbé menjen a fűtés, hideg, havas napokon pedig picit jobban felmelegedjen a ház. Fontos azonban, hogy az eszközök távoli eléréséhez wifi és stabil internetkapcsolat szükségeltetik. Az okosfűtés kétféle módon működhet: a beprogramozott automatizmus lehetővé teszi, hogy adott napszakban adott hőfokra fűtse fel a lakást a rendszer. A feltételes automatizmus ennél kicsit egyszerűbb, ennél egy jelet kap a fűtési rendszer, hogy távol vagyunk az otthonunktól.

Szakember segítsége kell

Az ilyen fűtési beállítások lényege, hogy ne fűtsünk, amikor nincs rá szükségünk. Azt azonban vegyük figyelembe, hogy a kazánnal és a radiátorokkal mennyi idő alatt érhető el a kívánt hőmérséklet. Az okosfűtés kialakításában érdemes szakemberek vagy erre szakosodott vállalkozások segítségét kérni, hiszen nem mindegy, hogy régi, több tízéves termosztátot cserélnénk ki, vagy egy új lakásban építenénk ki a komplett rendszert. Az azonban biztos, hogy hosszú távon anyagilag jobban járunk.