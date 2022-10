Most közölték: Ekkorát nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 418 810, közülük 6 205 327-en a második, 3 898 566-an a harmadik, 357 678-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták - közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a koronavirus.gov.hu. A kormányzati portálon azt írták: az előző héten 11 947 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 132 490-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Meghalt a múlt héten 118, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 798-ra emelkedett.

A gyógyultak száma 2 049 649, az aktív fertőzötteké 35 043.

Jelenleg 1597 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.