Márki-Zay Péter bevallotta, hogy a baloldali pártok kampányára költötték a guruló dollárokat

A bukott miniszterelnök-jelölt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetője a vasárnapi Facebook-videójában úgy fogalmazott:

Az egyik legfontosabb feladatom volt nekem is már tavaly októbertől kezdve, hogy tudjuk finanszírozni az ellenzék kampányát, hogy tudjunk óriásplakátokat venni, hogy tudjunk Facebook-hirdetéseket, Youtube hirdetéseket venni. És igen ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni . ahhoz kellett egy nem pártos, párhuzamos civil kampány is, amit az MMM folytatott, az MMM finanszírozott, magyar nagy adományozók és külföldi magyar adományozók segítségével.

Márki-Zay a videóban arról beszélt, hogy tudomása szerint az Action for Democracy (AD) – Korányi Dávid segítségével – a kinti magyarok körében gyűjtötte össze azt az 1,8 milliárd forintot, ami nélkül „még ennyire komoly kampány sem tudott volna folytatni az ellenzék, miközben a Fidesz százszor ennyi pénzt költött el."

Fotó: Csudai Sándor / Origo

ARRA SENKI NEM ADOTT EDDIG GARANCIÁT, HOGY VALÓBAN CSAK KINTI MAGYAROKTÓL KAPTAK PÉNZT ÉS AMERIKAIAKTÓL NEM, ÉS NEM IS ÉLETSZERŰ, HOGY EZ IGAZ LEGYEN.

Már csak azért sem, mert az összeg egészen elképesztően magas.

Emlékezetes, hogy a baloldal volt kormányfőjelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjában augusztus végén számolt be arról, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból.

Azt is elárulta, hogy az Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől, és a forrásokat a tengerentúlon sokan adták össze.

A Magyar Nemzet által korábban közzétett videóinterjúban Márki-Zay már azt magyarázta, hogy rájuk nem vonatkoznak a pártfinanszírozás szabályai, mivel a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) nem párt, és soha nem „viselkedett" pártként. Ezért szerinte elfogadhatnak külföldről érkező pénzeket, azonban azt tagadta, hogy a választási időszakban, választási kampányra fordították volna az Egyesült Államokból érkező összegeket.

Fotó: Origo

Amit mi folytattunk, többek között az Action for Democracy (AD) támogatásával, az egy, a magyar kultúra megváltoztatásáért folytatott kampány – hangsúlyozta Márki-Zay. Szerinte az nem kiskapu, hogy az összes baloldali párt támogatását élvező miniszterelnök-jelöltként az általa vezetett szervezet a választási időszakban külföldi pénzekből kampányolt. Később kiderült, hogy milliárdos támogatásról van szó. A politikus azt is megerősítette, hogy az említett összegekből a Bajnai Gordon volt kormányfő nevével fémjelzett DatAdat cégcsoporthoz is áramlott pénz.

Az AD vezetője

AZ A KORÁNYI DÁVID, AKI KARÁCSONY GERGELY FŐPOLGÁRMESTER VÁROSDIPLOMÁCIAI FŐTANÁCSADÓJAKÉNT MÁR A 2019 ŐSZI HATALOMÁTVÉTELTŐL A VÁROSHÁZA ALKALMAZOTTJA ÉS HOSSZÚ ÉVEK ÓTA A GLOBÁLIS BALOLDALI HÁLÓZAT EGYIK KULCSEMBERE,

ahol megjelenik, oda előbb-utóbb megérkezik Soros György pénze is. Korábban beszámoltunk arról is, hogy az AD az előválasztás idején százmilliókat költő, szintén ismeretlen adományozók által pénzelt 99 Mozgalmat is támogatottjai közé sorolta. Amikor azonban nemrégiben a magyar sajtóban téma lett az Action for Democracy és Karácsony Gergely mozgalma közötti pénzügyi kapcsolat, az amerikai szervezet megváltoztatta honlapját, és levette az általa támogatott csoportok listájáról az átláthatatlan finanszírozású egyesületet.

Érdemes felidézni Korányi Dávid korábbi nyilatkozatát, amikor elismerte, hogy a magyarországi választás inspirálta az Action for Democracy megalakítását, a működésük kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy a „demokratikus erőket próbáljuk erősíteni csatatérállamok, köztük Magyarország választásain". Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy az Egyesült Államokból máig ismeretlen adományozók, jelentős pénzösszegekkel is igyekeztek befolyásolni a magyar politikai életet, az országgyűlési választások kimenetelét.

A MAGYAR TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ PÁRTOK KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSÁT, HISZEN EZ AZ ORSZÁG FÜGGETLENSÉGÉNEK SÚLYOS MEGSÉRTÉSÉT EREDMÉNYEZHETI.

Az ügyben rendőrségi nyomozás zajlik, és az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága elrendelte a titkosszolgálati vizsgálatot is.

(Origo)