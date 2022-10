Januárban újra kezdődhet a kukássztrájk

Napokon át állt a szemét az utcákon a túlcsordult kukák körül a fővárosban: sztrájkba fogtak ugyanis a kukások. Indoklásuk szerint nagyon kevés a fizetésük, és embertelenek a munkakörülményeik.

Két milliós órában tárgyalt a főnök

A Metropolnak panaszkodó kukások elmondása szerint Mártha Imre két éven át nem törődött a panaszaikkal álomnyaralásai közben. Ráadásul azzal is provokálta őket, hogy

2 milliós karórában ment el tárgyalni velük, majd luxusautóval távozott,

közben pedig elképesztő stílust és hangnemet ütött meg velük. Márthát többször is kinevették a kukások, akik felháborodottan tették szóvá, hogy a cégvezetőn látható ruha ára akár többhavi bérükbe is belekerül.

kukások elmondása szerint Mártha Imre két éven át nem törődött a panaszaikkal álomnyaralásai közben (Fotó: Instagram)

Megdöbbentő módon Mártha azt próbálta bebizonyítani, hogy van elég pénz a szemétszállító cégben. Így még inkább érthetetlen, hogy Karácsonyék miért nem hajlandók emelni az elképesztően alacsony béreket.

Becsületből vitték el a szemetet

A kukások egyáltalán nem elégedettek a megállapodással – derül ki a Metropolnak küldött leveleikből:

Kiszúrták a szemünket ezzel az alkalmi támogatással, de ez nem igazi béremelés. Láttuk, hogy öntötte el a mocsok Budapestet, ezért hagytuk most abba a sztrájkot, becsületből, nem azért mert marhára egyetértenénk ezzel a megegyezéssel. De ha a cégvezetés ezt csinálja, januárban újrakezdjük

- írta egyikük, míg egy másik kukás Mártha stílusára panaszkodott: - Pofátlanság, amit a cég meg a KariGeri művel velünk. Ideküldik nekünk ezt a kikent-kifent ficsúrt tárgyalni, és a kétmilliós karórájában azt mondja, hogy nincs pénz?

Ha nem kapnak rendes fizetésemelést, újra sztrájkolni fognak a kukások (Fotó: Bánkúti Sándor)

A jutalmat „pofára osztják” a cégnél?

- Az FKF követte a régi hagyományokat. Eddig is bértömeget emelt, nem radikálisan alapbért, ami a kukásaink követelése. Hogy értsék: bértömeget emel a cég akkor, amikor fixen ad 5% bruttó emelést például és ehhez évente kétszeri jutalmat biztosít, nyáron és karácsony előtt. Mindig ez a gyakorlat. A jutalmat differenciáltan adják mindig, 50.000-200.000 ft közötti bruttót.

Azaz pofára osztják ki, és természetesen a főnökeink a megmaradt pénzt ellopják.

A jutalmak kifizetése előtt ellenőrök jönnek utánunk, belekötnek ebbe-abba és már nincs is jutalom. Ez a fenti számos leírás csak egy példa, de a radikális alapbér emelést minden esetben kikerülik, ahogy most is tették. Lesz ebből baj januárban még – sorolta egy másik felháborodott szemétszállító.