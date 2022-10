Ijesztő jóslat a tudósoktól: Hamarosan hónapokra, vagy akár évekre is leállhat az internet

Olvashattunk már magukat időutazónak kiadó ismeretlenek apokaliptikus jóslatairól, amik sokéves áramszünetekről, kaotikus állapotokról szólnak, önjelölt Nostradamusokról, akik állítólag előre látják a jövő szörnyű történéseit. Amikor azonban tudósok beszélnek arról, hogy bizony akár tíz éven belül is kialakulhat egy világvégét idéző állapot, azért még a leghidegvérűbb ember is hátrahőköl. Pedig épp erről beszél jelenleg is pár ausztrál szakember.

Ezer évente komoly gondot okoz a Nap, de most a technológia fejlődése miatt sokkal nagyobb lehet a baj Fotó: SquareMotion / Shutterstock

Azt eddig is tudtuk, hogy a folyamatosan jelen lévő, ám még mindig kiszámíthatatlan napkitörések, napviharok hatással vannak a Földre, a rádióhullámokra és az elektromos hálózatokra is, sőt, és elején pont egy ilyen kitörés miatt vesztett el dollártízmilliókat és 38 Starlink-műholdat Elon Musk. Azaz a veszély nagyon is ismert és valós. Azt azonban eddig nem is sejtettük, milyen kiterjedésű lehet.

Fákból mutatták ki az internetapokalipszist

Pár éve azonban a tudósok a fák (jelesül a matuzsálemi életkort, több ezer évet megélő szálkásfenyők) évgyűrűit vizsgálva megállapították: nagyjából ezer évente eléri a Földet egy gigászi űrvihar, melynek hatását szinte képtelenség pontosan megjósolni, tekintve, hogy az emberiség mennyire ki van téve azoknak a technológiáknak, amiket egy ilyen kozmikus esemény tönkre tehet.

A szakértők úgy vélik, hónapokra, vagy akár évekre is leállhatnak a hálózatok, elveszíthetjük az internetet, gond lehet a műholdakkal.

És ami még rémisztőbb: a témával foglalkozó Dr. Benjamin Pope szerint egy százalék esélye van annak, hogy egy ilyen esemény tíz éven belül bekövetkezik. Emellett félő, hogy az évszázad végéig mindenképp elér minket egy ilyen vihar, amit a tudósok Miyake Eseményként emlegetnek, az első ilyen kitörést azonosító Fusa Miyake előtt tisztelegve.

(Via)