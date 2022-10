Hosszú Katinkával váltóban fut maratont Novák Katalin

Novák Katalin köztársasági elnök már gyermekkorában is sportolt, de a futás csak később vált élete szerves részévé. Egyetemista volt, amikor egyik rokona maraton indult és az ő példáján felbuzdulva vett részt először egy utcai futóversenyen. A politikus azért is szereti ezt a sportot, mert csak egy edzőcipő és egy egyszerű felszerelés kell hozzá. Novák Katalinnak akkor vált szenvedélyévé a futás, miután megszülettek a gyermekei, mert mellettük is belefért az életébe, hogy kora reggel, mielőtt felébredt a család, fusson egy jót.

Fotó: Bors

Fotó: Bors

A köztársasági elnök már korábban is indult a SPAR Budapest Maratonon, idén ő indította el. Majd 4-es váltóban Hosszú Katinka olimpiai bajnokkal, Szente Vajk rendezővel és Lévay Viktória színésznővel teljesíti a távot, Boronkay Péter, Lengyel Zsófia és Juhász Attila fogyatékkal élő sportolókkal párban.

Fotó: Bors