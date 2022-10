Fontos bejelentést tett Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videón közölte, hogy a déli gázellátási útvonalon, a Török Áramlat vezetéken keresztül továbbra is akadálytalanul, hiánytalanul zajlik az ország fölgázellátása.

Mindennap megkapjuk a Gazpromtól a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiséget, és az e hónapra megállapított plusz mennyiséget is, így jelenleg már 50 százalékon áll a magyar gáztárolók feltöltöttsége, a fogyasztáshoz képest, ami azt jelenti, hogy fél évre elegendő mennyiséggel rendelkezünk. Ez az EU-ban kiemelkedő arány, tekintettel arra, hogy az Unióban betárolt földgáz mennyisége átlagosan az európai fogyasztás 27 százalékát tudná fedezni.

A miniszter arról is szólt, hogy egy korábbi hír szerint a Török Áramlaton is leállhat a földgázszállítás a karbantartási munkálatok szankciókkal kapcsolatos elhúzódása miatt. Szijjártó Péter nemrég tárgyalt a holland energiaügyi miniszterrel, és elmondta, a holland hatóságok megadták a aTörök Áramlat hollandiai cégének az exportengedélyeket, ezt a Gazprom is megerősítette.

Ez pedig azt jelenti, hogy hosszú távon is biztos a Török Áramlaton keresztül a gázszállítás Magyarországra - közölte Szijjártó Péter.

A miniszter érintette az Európai Bizottság előző nap közzétett újabb javaslatát az energiaellátási válság enyhítésével kapcsolatban.

Ezt "alkalmatlannak, sőt veszélyesnek" nevezte, leszögezve, hogy ezáltal csak még tovább csökkenne a kontinensre érkező földgáz mennyisége, mivel elfogadása esetén Oroszország leállítaná a szállítást.

Egyszerű közgazdaságtani alapvetés szerint, ha egy adott termék mennyiségét egy piacon növeljük, akkor annak ára csökken, ha viszont a termék mennyiségét csökkentjük, akkor az ár nő" - mutatott rá. "Ezért növelni kellene az európai piacon a földgáz mennyiségét. Arra lenne szükség, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon, minél több földgáz érkezzen Európába

- tette hozzá.

Figyelmeztetett: a brüsszeli testület javaslata pont az ellenkezőjét váltaná ki annak, mint amit akarnak.

