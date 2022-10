Bizarr módon lett öngyilkos a férfi, aki megpróbált felgyújtani egy bevándorlási hivatalt

A középkorú, kockás inges férfi teljesen feltűnés mentesen hajtott fehér Seatjával az angliai Doverben lévő bevándorlási központhoz tegnap délután.

A férfi egyszerűen odahajtott, lehúzta az ablakot, majd kihajította a házi készítésű bombáit - Fotó: The Sun/YouTube

Azonban mikor odaért, egyszerűen lehúzta a kocsi ablakát, majd egyik pillanatról a másikra három, házilag összeeszkábált molotov-koktélt hajított az épületre, majd elhúzta a csíkot a helyszínről.

A Reuters szerint a bombák közül kettővel eltalálta az épületet, ami tüzet is okozott, a harmadik azonban nem repült el a központig, hanem az előtte lévő betonra esett. A bevándorlási hivatal emberei azonnal megkezdték a oltást, ahogyan a kiérkező tűzoltók is, így szerencsére a lángokat időben, és szinte azonnal sikerült elfojtani. Ennek köszönhetően senki nem vesztette életét a támadás során, ketten viszont megsérültek.

A helyiek és a tűzoltók hamar eloltották a lángokat, de két ember így is megsérült - Fotó: The Sun/YouTube

A támadó tette után viszont nem haza, hanem egy közeli benzinkúthoz hajtott, ahol igencsak bizarr módon végzett magával:

a lap egyik fotósa szerint ugyanis kötelet hurkolt a nyakára, aminek a másik végét az egyik oszlophoz kötözte.

Halálát a rendőrség megerősítette:

- Két ember kisebb sérüléseket jelentett az ingatlanon belül. A gyanúsítottat azonosították, és nagyon gyorsan megtalálták a közeli benzinkútnál, és megerősítették, hogy meghalt

- tájékoztatott a helyi a rendőrség, akik azt is elmondták közleményükben, hogy a férfi kocsiját is megtalálták, és az átvizsgálás során egy negyedik bombát is találtak, az azonban nem volt veszélyes, így elszállították.

A rendőrség egyelőre nem kezeli terrorcselekményként az ügyet, de mint mondták, hivatalosan nem ismert még az eset indítéka sem.

Az azonban bizonyos, hogy a doveri központ az első állomás azoknak a menekülteknek, akik a veszélyes La Manche csatornán kelnek át Nagy-Britanniába. A hivatalban ugyanis a menekülteket regisztrálják, szálláshelyekre küldik és minden esetben felülvizsgálják a tartózkodási kérelmük jogszerűségét is. A lap szerint azonban a menekültek száma meredeken ível felfelé, a kormány pedig két fronton is kritizálják emiatt: egyesek azért, mert szerintük túl gyenge a határellenőrzés, míg az emberjogi szervezetek pedig az embertelen bánásmód miatt.