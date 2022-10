Az újabb szankció, a gázársapka az orosz gázszállítás leállításához vezetne

Az ársapkának álcázott újabb szankcióról szeptember eleje óta vitáznak a tagállamok vezetői, és az eheti uniós csúcstalálkozón is téma lesz. Magyarország nem támogatja a gázársapka bevezetését, az ugyanis az árak további emelkedéséhez és az ellátásbiztonság csorbulásához vezetne. Oroszország pedig többször egyértelművé tette: ha jön az ársapka, nem szállít több gázt az EU-ba. Brüsszel javaslata azt jelenti, hogy nem kapunk orosz gázt, mert Moszkva bejelentette, hogy annak nem szállít, aki az EU javaslatnak megfelelően átírja a hosszú távú szerződéseket. Ez valójában gázembargó!

Az ársapka bevezetése veszélybe sodorná a kontinens energiaellátását, ráadásul az árakat is újra felhajtaná.



Erről Szijjártó Péter külügyminiszter beszélt az európai uniós energiaügyi miniszterek ülését követően szeptemberben. Kiemelte, hogy ilyen javaslatot Magyarország semmilyen formában nem fog támogatni, és tiltakozásával nincs is egyedül a tagállamok között.



Az EU-ban Németország, Ausztria és Hollandia szintén ellenzi az ársapka bevezetését, mivel szerintük gázhiányhoz vezethetne és nem ösztönözné az energiatakarékosságot.



Az ársapka miatti gázhiány valós veszélyt jelent, miután Oroszország többször figyelmeztette az Európai Uniót, hogy ha ársapkát vezet be, akkor nem szállít több gázt Európába. Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt már szeptember elején közölte. Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója pedig legutóbb vasárnap ismét megerősítette, hogy ha az EU ársapkát vezet be, az a gázszállítások leállásához vezet.

Az általunk aláírt szerződések vezérelnek bennünket. Az ilyen egyoldalú döntés természetesen a szerződés lényeges feltételeinek megsértését jelenti, ami a szállítások megszüntetését vonja maga után

- idézte a Mandiner a Euronews alapján. Oroszország jelenleg a világ legnagyobb földgázexportőre, a szállítások leállása következtében pedig a világgazdaság a jelenleginél is nagyobb energiaárak elé nézne.



A Brüsszel álta javasolt Energiaunió kapcsán egyébként érdemes felidézni, hogy amikor az uniós országok közösen szerezték be a Covid vakcinákat, akkor többszörös áron vette Európa a Pfizertől, mint például Afrika, Ursula von der Leyen pedig máig nem hajlandó kiadni a Pfizer vezérével váltott SMS-eit.