A Botaniq Turai Kastély csatlakozott a Small Luxury Hotels tagjaihoz

A Botaniq Turai Kastély Magyarországon elsőként csatlakozott a Small Luxury Hotels of the World tagjaihoz, mely a világ közel 90 országából gyűjti össze azokat a hoteleket, melyek egyedülállóan mutatják be lokális értékeiket és exkluzív atmoszférájukkal bensőséges élményeket nyújtanak vendégeiknek - írta meg a Turizmus.com.

2020-as megnyitása óta a kastélyszálló számos nemzetközi szervezet és verseny elismerését is kiérdemelte. Az idei évben az International Travel Awardson „Magyarország legjobb 5 csillagos szállodájának” díját elnyerő kastélyszálló szeptemberben felvételt nyert az egyedi butikhoteleket összefogó Small Luxury Hotels tagjai közé.

A Small Luxury Hotels (SLH) 520 szállodát fog össze a világ 90 országában, melyek mind egyediek, értékeikben azonban mégis megegyeznek. Kizárólag a nagyon magas szolgáltatási színvonallal működő hotelek csatlakozhatnak gondos kiválasztási folyamatot követően. A szervezet inspektorai titkos látogatás keretében minősítik szolgáltatásaikat.

A felvételi szempontok között rendkívül fontos helyen van a lokális értékek védelme és a szállodák környezetükkel és a helyi közöséggel való együttműködése.

Emellett feltétel, hogy a hotelek nem lehetnek szállodalánc tagjai és személyes, autentikus élményeket kell nyújtsanak vendégeik számára.



Az SLH emellett támogatja taghoteleinek fenntarthatósági törekvéseit. A többek között az Amerikai Egyesült Államokban Hamptonsban, New Yorkban, Európán belül pedig Londonban, Santorinin, Mykonoson és Saint-Tropez-n, illetve az Ausztráliában, Afrikában és Dél-Amerikában megtalálható hotelekhez Magyarországon elsőként csatlakozhatott a Botaniq Turai Kastély.

Az SHL követelményeinek megfelelve, 19 vendégszobájával, prémium szolgáltatásaival és autentikus, helyi termelőktől beszerzett alapanyagaival várja vendégeit Budapesttől alig 50 kilométerre.

A wellness szolgáltatások mellett a 10 hektáros ősfás kastélykert és két étterme is hozzásegítette, hogy az SHL világhírű tagjaihoz csatlakozhasson a hotel. Önfenntartó törekvéseinek köszönhetően a konyhára nem csak a helyi termelőktől, de a kastély saját veteményeséből is érkeznek alapanyagok, így biztosítva a legfrissebb hozzávalókat, a farm to table elv alapján.

