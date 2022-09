Újbudán a sporté lesz a főszerep

A sportolás, a rendszeres mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki célul az Összefogás XI. Sportegyesület, aki a Fiatal Családosok Klubjával (FICSAK) karöltve hosszú évek közös munkájával szép eredményeket tud felmutatni Újbudán. A vonzó, sportos rendezvények gomba módra nőtték ki magukat a kerületben az elmúlt pár évben, melyek hatására erőteljes pozitív változások indultak meg a családok szabadidős sportéletében. A FICSAK és az Összefogás XI. SE egyik fontos küldetése, hogy mozgásra és közös sportolásra buzdítsa az Újbudán élő családokat, akiknek rendszeresen sportos programokat szervez. Gazdagréten a legközelebbi sportesemény a Családi futóverseny sorozat negyedik állomása lesz, most vasárnap.

Fotó: FICSAK

Családi futóverseny Gazdagréten

Időpont: 2022. szeptember 25. 11:00-13.00

Helyszín: Gazdagrét (Budapest XI. kerület), Dzsungel-park körüli futópálya

Bővebb információ: http://osszefogas11se.hu/csaladi-futoversenyek/

A futóversenyen a részvétel ingyenes!

A szervezők az előzetesen nevezők számára külön ajándékkal is készülnek a helyszínen. Interneten előnevezni 2022. szeptember 23-án 12 óráig lehet, de korlátozott számban akár a helyszínen is 10 órától regisztrálhatnak az érdeklődők, akik a rajtszámok átvétele után már versenybe is szállhatnak. A futóversenyt korosztályos bontásban rendezik meg. A korosztályonkénti és nemenkénti futamok rajtjai folyamatosak lesznek. Az első futam rajtja - közös bemelegítés után – 11 órakor kezdődik.

A célban minden gyermeket egészséges finomság vár, továbbá éremmel is jutalmazzák őket: nemenként és korosztályonként dobogósokat hirdetnek. A szervezők azt kérik a futóversenyre érkező családoktól, hogy mellőzzék a műanyag poharak használatát, és a rendezvényre saját kulacsot vigyenek, ezzel közösen támogatva az egészség- és környezettudatos életmódot bolygónk védelme érdekében. A sportos családok apraját-nagyját szakképzett animátorok szórakoztató programokkal – gyerekfitness és kreatív gyereksarok - várják.

Az esemény fővédnöke Simicskó István, országgyűlési képviselő.

Új online sportágválasztó portál Újbudán

Az Összefogás XI. Sportegyesület szívügye Budapest legnagyobb kerületében élő emberek boldogulása, jóléte és az, hogy minél egészségesebben, sportosabban éljék itt a mindennapjaikat, ezért is találták ki a Fiatal Családosok Klubjával (FICSAK) karöltve hogy létrehoznak egy Újbudai Online Sportágválasztó gyűjtőoldalt iskolakezdésre.

Egy hiánypótló szolgáltatást álmodtak meg online formában, amelynek segítségével a kisgyermekes szülők könnyebben kiválaszthatják a gyermekükhöz leginkább passzoló sporttevékenységet és kerületi egyesületeket.

Hisznek benne, hogy ezen platform létrehozása, ahol a lehető legtöbb újbudai egyesület, sportolási lehetőség, sportág és ezek leírása megtalálható lesz igazán nagy segítséget ad majd a családoknak a választáshoz és ahhoz, hogy gyermeküket a sport felé tereljék. Az oldalon részletes adatokat kaphat az érdeklődő szülő a kerületben elérhető sportágakról, egyesületekről korcsoport, nem és lakóhely alapján, valamint részletes sportág bemutatókat talál, melyek segítenek abban, hogy a gyermek készségeihez, kvalitásaihoz leginkább passzoló sportág(ak)at találják meg a szülők.

A portál itt érhető el: https://osszefogas11se.hu/ujbudai-online-sportagvalaszto/

A létrehozók bíznak benne, hogy ezzel a hiánypótló portállal hozzájárulhatnak majd egy kicsit ahhoz, hogy ősztől még több gyermek sportoljon, hiszen ez egy jó lehetőség arra, hogy jobban megismerjék a családok a sportágakat és az újbudai egesületeket. Nem titkolt céljuk egy erős online kampánnyal több száz, akár ezer családhoz is eljuttatni az információkat, a portál hírét.

Sportolási szokások- Így sportol Újbuda

A szülők példamutatása, a gyerek személyiségéhez leginkább megfelelő sportág kiválasztása nagyon fontos. Az Összefogás XI. Sportegyesület egy kérdőívvel szeretné megismerni a családok sportokhoz való viszonyát, érdeklődését, preferenciáit, hogy még személyre szabottabban tudjon segíteni. A kitöltők között értékes nyereményeket sorsolnak ki, a fődíj egy 50.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. További nyeremények: 3 db Összefogás 11 SE egyedi ajándékcsomag.

A kérdőív eredményeiből egy összegzést, cikket is készítenek majd, amelyet nyilvánossá tesznek. Itt érhető el a kérdőív még szeptember 30-ig: https://bit.ly/ujbuda-sport-kerdoiv